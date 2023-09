Montse Tomé: "No tengo la garantía de seguir en el cargo, pero sí confianza"

La seleccionadora española ha comparecido este jueves ante los medios en la previa del Suecia-España de la Nations League "No siento que las jugadoras no nos quieran, no lo he oído de ellas. Hay que contrastar lo que se publica"

Montse Tomé, seleccionadora del equipo de fútbol español, ha comparecido este jueves en rueda de prensa para analizar el partido Suecia-España, correspondiente a la primera jornada de la Nations League 2023-24. Además de la actualidad deportiva, Tomé ha valorado la última hora que rodea a la selección, en el foco mediático desde el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso el 20 de agosto.

La seleccionadora española ha empezado asegurando que siente que "las jugadoras están con ella". Y ha reflexionado: "Todo lo que estamos viviendo estos días, fruto de lo que ha pasado, grave, se escapa de lo profesional y deportivo. Todos sabemos lo que ocurrió. Tendríamos que celebrar un día increíble, pero todo lo que pasó después fue muy desagradable".

Se le cuestionó a Tomé que hiciera una convocatoria con jugadoras que habían manifestado no acudir a la selección hasta solucionar el problema: "Es algo que se escapa a lo deportivo, insisto. Fue algo excepcional. Lo que hemos querido es proteger a la jugadoras, ayudarlas, estar con Jenni, que es la que lo ha pasado realmente mal. Empatizo con ella en todo. Tengo que ser profesional y, al final, saqué una convocatoria y elegí a las que para nosotras eran las mejores para estos dos partidos. La intención siempre fue ayudar, escuchar a las jugadoras, entenderlas... Son cosas que se alejan de los deportivo y quizás desconozco más. Así como sucedió todo".

Agregó que "todo fue un fallo en la interpretación. Dije que sí que había hablado con algunas jugadoras, aunque no con todas. En la misma rueda de prensa dije que no diría lo que había hablado con ellas y ahora tampoco lo haré. Forma parte del secreto profesional".

Arropada

Sobre que podría ser cesada después de los partido contra Suecia y Suiza, ha dicho que "no siento que las jugadoras no nos quieran, no lo he oído de ellas. Hay que contrastar lo que se publica".

Ha insistido que "todo lo que pasó en la final y todo lo que sucedió fue algo grave que se aleja del fútbol. Hemos visto sufrir a las jugadoras y mi intención fue ayudar porque me siento jugadora y, sobre todo, me siento persona. ¿Si tengo garantías de seguir? Llevo poco tiempo en el puesto, pero tengo confianza en el trabajo y ganas de que se solucione esto. Y tenemos ganas de trabajar".

Ha agregado que "los hechos fueron inaceptables. Nos posicionamos con Jenni y con todas las jugadoras. Todo lo que ha sucedido después ha escapado de nuestro control". Ha precisado que lo que se escapa a su control "son los temas no deportivos y que no puede ejecutar. Los cambios que se piden desbloquearían en problema, pero esto se escapa de mi control".

En el plano deportivo dijo que "tenemos ganas de hablar de fútbol. Esperamos un Suecia fuerte, con físico, rápidas en la transición... Un equipo que lidera el ranking FIFA. Es una competición, nueva, atractiva y con el objetivo de empezar bien y poder estar en los Juegos Olímpicos".