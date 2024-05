Xavier Asensi, el arquitecto del Inter Miami: “Leo lo lleva todo a otro nivel”

Más allá de Leo Messi o David Beckham, el Inter Miami tiene al hombre en la sombra que gestiona el club con mayor crecimiento económico del mundo. Xavier Asensi, director general del equipo, ha explicado cuál es el impacto económico que ha tenido el Inter Miami a lo largo de estos últimos años.

El que fuese director del área comercial del FC Barcelona, ha atendido a EFE y ha explicado el crecimiento exponencial que está teniendo el Inter Miami tras la llegada de Messi: "Con la llegada de Messi, hemos pasado de tener presupuestados algo más de 60 millones a acabar facturando unos 125 o 130. Este año espero que pasemos a facturar unos 200 millones de dólares o más. Una barbaridad para tener un estadio temporal", explica Asensi.

Asensi reconoce que, gran parte de los patrocinios e inversiones que genera el club, es debido al nombre de Messi: "Leo te lleva a otro nivel. Pero luego también los niveles de exigencia que pides a los ‘partners’ son distintos. Estamos muy contentos de cómo estamos, muy orgulloso del equipo y de todo el trabajo que se está haciendo. Solamente queda seguir mejorando", afirma.

Leo Messi, celebrando un gol con Busquets en el Inter Miami / @InterMiamiCF

Beckham también es uno de los grandes nombres relacionados con el club. El exfutbolista genera expectación, pero gran parte de todo lo que ingresa el club, tanto económicamente como a nivel mediático, es gracias a Leo: "Estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos. Es como poder decir que has visto jugar a Tiger Woods, o nadar a Michael Phelps, o correr a Usain Bolt, o ver a Michael Jordan o Tom Brady. Somos contemporáneos de algo que está pasando aquí y ahora. Cada fin de semana Estados Unidos lo tiene jugando en su liga profesional. Estamos hablando del más grande de todos los tiempos que está en activo y jugando."

"Si no estuviera Messi esto de lo que hablamos no existiría"

Xavier Asensi va más allá y afirma que su equipo mira a la cara a los grandes clubes europeos en términos de interés a nivel mundial: "Yo he estado once años en el Barça, era el CCO allí, también con Leo. Lo que el Inter Miami pueda ingresar en una gira de pretemporada está por encima de lo que han ingresado nunca un club de fútbol profesional. Esto es por Leo, obviamente nosotros intentamos traccionar detrás de él en este sentido y adecuar la estructura para que esto se pueda dar, pero el 80% de cero es cero. Si no estuviera Messi esto de lo que hablamos no existiría," explica Asensi.

La gran obra faraónica del club para seguir creciendo será la construcción de su nuevo estadio. Asensi explica que este proyecto hará historia: "Estamos hablando del proyecto más excitante de la industria del deporte. Obviamente, no soy objetivo, pero trato de analizarlo de manera neutra. Esto es algo mucho más grande, al lado del aeropuerto, por lo que será lo último y lo primero que la gente vea cuando se vaya o llegue a Miami", concluye.