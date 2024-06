EUROCOPA 2024 | Calendario y partidos de Albania del Grupo B

La Selección de Albania quiere sobrevivir y colarse en el grupo de la muerte. No ha tenido nada de suerte el conjunto de Las Águilas, dirigido hoy en día por el ex jugador argentino Pablo Zabaleta y el ex culé Silvinho. Los albaneses, entre los que milita el ex blaugrana Ivan Balliu, buscarán dar uno de los grandes golpes en la mesa de su historia. Pese a ser uno de los planteles con menos calidad de la Eurocopa, Albania se clasificó al torneo como primera de su grupo por delante de República Checa y Polonia para volver a la fase final continental tras su debut en 2016.

Y es que Sylvinho y Zabaleta han conseguido una hazaña al clasificar al pequeño país sin demasiadas complicaciones y con cierta suficiencia para la Euro. En sus dos amistosos de preparación, han ganado sus dos últimos duelos preparatorios, ante Liechtenstein y Azerbaiyán.

El camino empezará el sábado ante la Azzurra, seguirá con los subcampeones del mundo en 2018 (Croacia) el miércoles 19 y se cerrará ante La Roja el lunes 24.

PARTIDOS DE ALBANIA EN EL GRUPO B

15-06-2024 España-Croacia (18.00 h)

15-06-2024 Italia-Albania (21.00 h)

19-06-2024 Croacia-Albania (15.00 h)

20-06-2024 España-Italia (21.00 h)

24-06-2024 Albania-España (21.00 h)

24-06-2024 Croacia-Italia (21.00 h)