Sergio Scariolo seguirá al mando de la selección española

Sergio Scariolo y la FEB han llegado a un acuerdo por el que el técnico italiano continue al frente de la selección española, en un acuerdo contractual hasta 2028.

Ambas partes cerraron el acuerdo, según desvela AS, aunque pendientes de lo que suceda en el proceso electoral a la presidencia de la FEB. El acuerdo alcanzado solo quedaría sin validez si la actual presidenta, Elisa Aguilar, no revalida el cargo, algo que parece improbable porque no parece que haya una candidatura alternativa.

La relación de Sergio Scariolo con la selección viene de lejos. Tuvo una primera etapa entre los años 2009 y 2012 y lleva dirigiendo al conjunto español desde 2015.

Una etapa exitosa

Una exitosa etapa donde han logrado cuatro Eurobaskets, un Mundial (2019) y dos medallas olímpicas, un bagaje espectacular que coincidió con la presencia de jugadores de talla mundial NBA como los hermanos Gasol, Navarro o Rudy Fernández por citar algunos.

El acuerdo está supeditado a que la presidenta, Elisa Aguilar, logre la reelección federativa / EFE

Un acuerdo cerrado hasta 2028 con la intención que el italiano sea el encargado de volver a relanzar la selección tras la retirada de todas esas estrellas que han marcado los éxitos de España. Consideran que hay una nueva ‘camada’ de jugadores que pueden volver a llevar al conjunto español a lo más alto.

Uno de los primeros retos será lograr la plaza olímpica para los Juegos de París, en un torneo que disputarán en Valencia, del 2 al 7 de julio y donde espera contar con los mejores jugadores, incluído un recuperado Ricky Rubio y Lorenzo Brown.

París es el primer gran objetivo, aunque la idea es ir preparando el camino para esa nueva generación, pensando los torneos que vienen por delante como el Eurobasket 2025, el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en 2028 donde cerraría su etapa como seleccionador.