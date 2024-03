El Badajoz, sentenciado y víctima de los asesinos de ilusiones

Al CD Badajoz lo ha mirado un tuerto. El club representativo de la ciudad más poblada de Extremadura vive un momento casi terminal víctima de la mafia que trata de sacar partido del deporte y que ha acabado con las ilusiones de la afición del llamado 'Real Madrid de Primera RFEF' durante la etapa de Joaquín Parra como presidente.

Desaparecido por las deudas en 2012, el club fue refundado y poco a poco escaló categorías desde la más baja con un modelo sostenible que implantó el empresario pacense Pablo Blázquez.

En Segunda B, los problemas motivaron una venta en junio de 2019 por la que el andaluz Joaquín Parra se hizo con el 99% de las acciones. Sin prisa y sin pausa, el empresario que decía vender "la gasolina más barata de España" en 'Derby' fue cambiando la cara del club.

Dejado por el Ayuntamiento, lleno de vegetación silvestre y sede de los botellones de fin de semana, el Nuevo Vivero vivió una transformación impresionante hasta convertirse en un estadio propio de otra categoría. Entre tres y cuatro millones de euros invirtió solo en las instalaciones.

Los jugadores del CD Badajoz, en los momentos gloriosos / EFE

De forma paralela, creó un equipazo con nombres como Àlex Corredera (campeón de la UEFA Youth League con Barça) y Sergi Maestre, Pablo Vázquez o Toni Abad. Sin embargo, la suerte del Badajoz cambió a finales de mayo de 2021 cuando el Nuevo Vivero vivió la derrota por 0-1 ante el Amorebieta en el partido por el ascenso a la Liga Hypermotion.

En la temporada anterior, el club y la ciudad abrieron los medios escritos y visuales con sus grandes machadas en la Copa del Rey, en la que eliminaron al Eibar, a la UD Las Palmas y pusieron contra las cuerdas al Granada, ante el que cayeron en la prórroga.

El 27 de junio de 2021 se llevó a cabo un registro de las oficinas del CD Badajoz y de las empresas de Parra, se precintaron sus gasolineras y se decretó su ingreso en prisión, acusado de un fraude millonario en impuestos que podría afectar al club por las sospechas de que 'blanqueó' dinero en esa faraónica renovación del feudo blanquinegro.

Fue el inicio de una caída a los infiernos que amenaza ahora con una nueva desaparición. Esas situaciones controvertidas suelen alimentar la llegada de personajes como sucede cuando un animal muere en el desierto y empiezan a aparecer hienas y buitres.

Ls Fiscalía pide 12 años de cárcel para Joaquín Parra / EFE

En enero de 2022, Parra aceptó la venta al empresario argentino Daniel Tafur, pero 10 días después se echó atrás y ese junio se realizó la supuesta compra por Lanuspe. ¿Y quién es la cabeza visible de esta empresa? Pues ni más ni menos que Luis Oliver, uno de los personajes más siniestros del fútbol, implicado en escándalos en el Xerez Deportivo, en el Betis, en el Córdoba y más recientemente en el desaparecido Extremadura.

Lo más grave es que el navarro fue inhabilitado 15 años en 2016 por su gestión en el Córdoba. A base de testaferros y personas interpuestas, acabó con el Extremadura y ahora podría hacerlo con el Badajoz. De todas formas, el caos no acaba ahí. Días después se anunció que Lanuspe vendía el 60% de las acciones al grupo mexicano Atlantis, con José Luis Orantes a la cabeza.

Desde entonces, el Badajoz descendió a Segunda RFEF la pasada temporada y ahora es antepenúltimo en el Grupo 5 con 25 puntos, a cinco de la salvación en pleno caos durante dos años con desfile de personajes en el palco y sin que el supuesto nuevo 'jefe', Miguel Leyva, diese la cara mientras el club anunciaba el fichaje de su hijo Miguel. Por no hablar del 'Pato' Arena, un director deportivo que ni habló, ni fichó ni hizo prácticamente nada.

Luis Oliver suele ser sinónimo de malas noticias / EFE

Lo de esta semana supera todos los precedentes. Los secuaces de Luis Oliver, incluido su hijo Luis Oliver Sierra, irrumpieron en el Nuevo Vivero, cambiaron las cerraduras acusando a los mexicanos de no pagar y anunciaron el despido del segundo entrenador (Juan Carlos Román) y de los jugadores Miguel Núñez, Carlos Cinta y Cordero. Por cierto ahí sí apareció Miguel Leyva para clamar que se había producido un robo del club. Antes, el lunes había sido destituido el técnico Iñaki Alonso.

La rueda de prensa de Luis Oliver Sierra debería pasar a los anales de lo que no debe ser un dirigente, vertiendo amenazas, insultos y con una bravuconería indigna de alguien que no ha empatado ni en el FC 24. "Nico Medina es el segundo entrenador y si no encontramos un primero, me voy a hacer cargo yo", espetó. ¡Qué pena de Badajoz!