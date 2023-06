Alcaraz - Tsitsipas, cuartos de final de Roland Garros, en directo

En apenas 10 minutos saltarán los protagonistas a una Philippe-Chatrier que se espera llena hasta la bandera y que ya ha vivido su primera jornada de cuartos de final este martes. Muchova y Sabalenka se han impuesto en los primeros turnos de día y se enfrentarán en semifinales.

Tras los partidos femeninos, ha sido el turno de Djokovic y Khachanov, que se ha saldado con la trabajada victoria del serbio por 4-6, 7-6 (0), 6-2 y 6-4.

