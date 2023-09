Xabi Alonso se pone primero

‘Sport’ adelantaba que en el Real Madrid están flipando con su trabajo y ahora es el favorito para sustituir a Ancelotti si el italiano no sigue Zidane está en el ránking, es la apuesta más segura si no ficha por nadie; Raúl sería la tercera opción, sin descartar la vuelta de Mourinho

El Real Madrid prepara el plan de contingencia para asegurarse un entrenador de garantías para la próxima temporada. Nadie puede descartar la continuidad de Carlo Ancelotti, pese a terminar contrato en 2024 y tener un acuerdo verbal para entrenar a Brasil. En el Madrid saben que al italiano le ilusiona dirigir a la canarinha, pero no dejarán escapar la oportunidad de alargar su contrato si el equipo cosecha más éxitos bajo su tutela.

Quedan muchos meses por delante para saber si renta el trabajo de Ancelotti. Esto no evita que hagan sus previsiones y le busquen un sustituto. Son varios los que manejan los dirigentes madridistas, que se dejan llevar por las modas del momento y en la actualidad hay uno que brilla con luz propia, Xabi Alonso. El tolosarra está haciendo un trabajo magnífico al frente del Leverkusen, donde está dando sus primeros pasos como entrenador de élite.

TODOS CONOCEN LA CASA

‘Sport’ adelantaba que en el Real Madrid están flipando con su trabajo. En estos momentos es el principal favorito para relevar a Ancelotti en caso de que el italiano no siga. Intentará su fichaje pese a tener dos años más de contrato con su equipo, hasta 2026. Xabi cumple los requisitos para ser entrenador blanco: tiene buena relación con el presidente, fue jugador madridista cinco temporadas, conoce la estructura del club donde empezó como entrenador, y sabe de las exigencias deportivas del equipo.

Si se dan todas las circunstancias para ficharlo, Arbeloa podría acompañarle como su segundo, aunque en el club prefieren que se ponga al frente del Castilla si Raúl se va. Confían en él, en su carisma y en su capacidad para dirigir al primer filial blanco y le ayudaría para seguir adquiriendo experiencia. Pero Xabi Alonso no es la única opción que hay en la lista de posibles relevos de Ancelotti, en la que aparecen otros tres nombres conocidos y todos tienen la confianza de Florentino Pérez.

OPCIONES REALES

Zidane sigue en el ránking, es la apuesta más segura si no ficha por nadie. En estos días suena para dirigir a Alemania como sustituto de Hansi Flick, fulminado por los malos resultados. Además, nadie puede asegurar que tras la Eurocopa pueda ser el relevo de Deschamps al frente de la selección francesa. Zizou ha rechazado infinidad de ofertas esperando a la tricolor y no dudará en dar el “sí” si le ofrecen el cargo

La tercera posibilidad sería para Raúl, que espera una oportunidad para dar el salto al primer equipo. No lo va a tener fácil por la competencia que hay. El camino más corto para él sería que los resultados no acompañasen a Ancelotti esta temporada. Aún así, no hay que descartarlo. Cierra la lista José Mourinho, un técnico de la cuerda de Florentino Pérez. Su paso por el equipo fue heavy, pero el tiempo ha apagado aquellos rescoldos y nadie duda de que está sobradamente capacitado para volver al banquillo.