Vlahovic pide ir al Real Madrid

El delantero de la Juventus no vive un buen momento en un equipo en crisis tras ser sancionado con quince puntos Es improbable que se formalice el fichaje en la ventana de invierno, pero muy probable que se pueda llevar a cabo en verano

Dusan Vlahovic no está contento en la Juventus, sobre todo después de que el equipo italiano fuera sancionado con quince puntos dejándole fuera de los puestos europeos.

No vive un buen momento el serbio, que habría pedido salir del club. Según informa el portal web especializado en información madridista Defensa Central, el delantero le habría pedido a su agente que ofrezca sus servicios al Real Madrid.

No sería la primera vez que el Real Madrid se interesa por el serbio, al que ya estuvo a punto de contratar cuando despuntaba en la Fiorentina, pero en cualquier caso en este mes de enero no se dará el fichaje pero no se descarta que se pueda hacer en verano.