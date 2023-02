Raúl García: "Tanto Vinícius como las aficiones pueden hacer las cosas mejor"

El jugador del Athletic Club ha hablado en rueda de prensa sobre el brasileño y la última polémica El atacante de 36 años prefiere "que no se le siga dando tanto bombo" a estos asuntos y que se hable más de fútbol

El jugador del Athletic Club Raúl García, que a sus 36 años es uno de los futbolistas en activo con más experiencia en Primera División, ha hablado la mañana del martes 7 en rueda de prensa sobre la gran polémica de estos últimos días relacionada con Vinícius Jr. El de Zizur Mayor se ha posicionado; cree que "tanto Vinícius como las aficiones pueden hacer las cosas mejor".

"Con todo lo temperamental que soy, creo que hay que poner cordura también. Cuando hay varias partes, creo que todas pueden hacer las cosas mejor, simplemente ser conscientes de que cuanto más bombo se le dé, cuanto más grande se haga la bola, va a ser peor, van a suceder peores cosas", comentó el exjugador del Atlético de Madrid.

Después de los buenos minutos que tuvo en San Mamés frente al Cádiz (4-1), Raúl García ha hablado de manera clara en la rueda de prensa en Lezama. "Lo peor de todo es que se hable del tema del racismo, que ya lo hemos vivido, que es demasiado grave como para que se hable a la ligera".

Reflexionando sobre el caso, ha hecho hincapié en el 'duelo' entre las aficiones y el astro brasileño: "No soy una persona polémica porque no me gusta serlo en cosas claras como éstas. Creo que tanto Vinícius como las aficiones pueden hacer las cosas mejor. A nivel personal, sé que cuando me equivoco, me equivoco y puedo cambiar las cosas. Y, sobre las aficiones, creo que la falta de respeto está como muy normalizada y no debería ser así".

Al ariete navarro lo que le "gustaría" en este asunto "es que no se le siga dando tanto bombo". "Que se arregle por las dos partes y que hablemos de fútbol, que es lo más importante", zanjó.

Sobre su posible renovación, 'Rulo' ha dejado claro que en su cabeza "no pasa por dejarlo, pero ya se verá si se renueva; no estoy preocupado. Soy feliz aquí y me siento muy cómodo, le estoy muy agradecido al Club y a la afición por como me han tratado desde que llegué a Bilbao; es mi último año y cuando haya que hablar se hará y no habrá ningún problema".