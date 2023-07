Tchouaméni: "Tenemos el mejor centro del campo del mundo"

El centrocampista francés aseguró que "tenemos leyendas como Modric y Kroos y también jóvenes que tienen un nivel increíble como Bellingham, Camavinga, Valverde, Ceballos y yo" "No estamos jugando partidos amistosos porque nos enfrentamos contra grandes equipos y todos queremos hacerlo muy bien"

Al centrocampista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni le han bastado dos victorias (Milan y Manchester United) y una derrota (Barcelona) en la pretemporada para sacar una conclusión sobre el enorme potencial del equipo en la medular. El francés no hizo gala de la modestia cuando en declaraciones a los medios oficiales del club madridista aseguró que "creo que tenemos el mejor centro del campo del mundo".

Tchouaméni recordó que en la plantilla hay "leyendas como Modric y Kroos. Aprendemos de ellos todos los días. También tenemos jóvenes que tienen un nivel increíble como Bellingham, Camavinga, Valverde, Ceballos y yo. Vamos a hacerlo bien esta temporada".

El centrocampista apuntó que "estamos trabajando bien estos días con Pintus y el cuerpo técnico, estamos contentos. No estamos jugando partidos amistosos porque nos enfrentamos contra grandes equipos y todos queremos hacerlo muy bien. Trabajamos muy bien en los entrenamientos y queremos hacer lo mismo en los partidos".

NUEVO SISTEMA

De cara a la temporada, Tchouaméni comentó que "estamos jugando bien en la pretemporada. Utilizamos un nuevo sistema y tenemos que aprender cada día cómo jugar con él. Tenemos un equipo increíble y estoy seguro de que vamos a hacer una temporada increíble".

Y a nivel personal afirmó que "me siento bien con el equipo y creo que he hecho un buen trabajo. Además, en vacaciones trabajé mucho con mi preparador físico. Me siento bien en el campo".