Ni siquiera Ancelotti logró que Arda Güler tirara el penalti

Arda Güler protagonizó una de las secuencias más curiosas del duelo entre el Madrid y el Girona de la última jornada. El futbolista turco provocó un penalti en los últimos minutos que terminó fallando Joselu en el minuto 91. Pero antes de que el ariete errara el lanzamiento hubo una intrahistoria con varios protagonistas que trataron de intervenir para que fuera Arda el que tirara el penalti.

Güler fue el primero en reclamar el balón. Había provocado la falta en el área y quería ser el encargado de lanzarlo en un partido que ya estaba decidido. El turco buscó cómplices, el primer Brahim. Pero el ex del Milan prefirió no intervenir. El siguiente fue Tchouaméni, que habló directamente con Joselu y se le puede ver repetir el nombre de Arda varias veces, pero el ariete no cede.

También Ancelotti termina participando en la escena. El técnico italiano llama a Carvajal y da la instrucción de que sea Arda quien tire la pena máxima. Pero es entonces cuando aparece el hijo de Ancelotti, el segundo del técnico, y tras ver como Joselu insiste en tirarlo, emplaza a su padre a no intervenir.

✅ Arda pide el penalti

✅ Joselu lo tira

✅ Los compañeros abrazan al turco y Camavinga le da cariño a su manera

✅ El precioso gesto de Arda Guler con Joselu



La secuencia completa de lo sucedido en el Santiago Bernabéu con el lanzador de la pena máxima#Super8 pic.twitter.com/837JLiwELR — DAZN España (@DAZN_ES) February 12, 2024

Es entonces cuando Arda Güler ya se da por vencido y recibe el cariño de algunos compañeros que tratan de consolarle. Finalmente Joselu falla el penalti y es el turco el que trata de animarlo. "Oye, tío, no pasa nada… ha sido mala suerte", le habría dicho Arda.

El turco está teniendo unos primeros meses de mucha dificultad en el Madrid. A la gran competencia que tiene hay que sumar los problemas de lesiones que ha sufrido el futbolista hasta ahora.