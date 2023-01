Setién: "Creo que perfectamente podríamos haber pasado la eliminatoria"

El entrenador del Villarreal se lamentó después de dejarse remontar por los blancos un 0-2 "Si al Madrid no lo sentencias nunca le puedes dar por vencido", admitió el cántabro

El entrenador del Villarreal, Quique Setién, dijo este jueves que nunca puedes dar por vencido al Real Madrid si no sentencias el partido, como les ha pasado este jueves en el partido de Copa del Rey en el que han sido remontados por los madridistas por 2-3 tras ir ganando por 2-0 al descanso.

"El Madrid es el Madrid y ya sabíamos que siempre te somete a una exigencia enorme, cuando hemos bajado un poco el pistón ya no llegábamos a la presión como llegábamos en la primera parte, ya no tienes esa frescura... No podemos mantener esa exigencia y luego hay otra faceta que nos han condenado un poco que han sido algunos balones que hemos perdido, como ya nos pasó en el partido de Liga", analizó Setién.

El técnico santanderino agregó que el Real Madrid tiene grandísimos futbolistas arriba, que son muy rápidos en la conducción y en las paredes y ahí es donde hacen daño.

"No es fácil defenderles durante los 90 minutos, hicimos una buena primera parte donde conseguimos marcar y creo que perfectamente podríamos haber pasado la eliminatoria, pero a veces uno no puede correr mas rápido que uno que es más rápido que él", dijo.

"La mejoría del Madrid en la segunda parte viene porque han salido jugadores muy buenos frescos y nosotros ya estábamos cansados, hemos tratado de seguir presionando arriba, pero hemos tenido desajustes y lo han aprovechado. También estábamos justos en algunos puestos y nos han perjudicado algunos cambios. No quiero poner ninguna excusa, pero tenemos seis jugadores lesionados y hoy hemos tenido que quitar a dos más del campo. Con todo, hemos jugado un buen partido y hemos tratado de llegar con el 2-2, pero no hemos podido", finalizó.