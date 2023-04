Rodrygo: "No sé si fue mi mejor partido, pero jugué muy bien"

El Real Madrid se impuso al Valladolid por un contundente 6-0 en el duelo liguero "Esta semana fue un poco dura para mí. Fue un golpe con la selección, pero estoy bien", explicó el jugador

El brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, se mostró satisfecho tras romper su mala racha goleadora en LaLiga Santander, ante el Real Valladolid, y admitió que prefiere "jugar de 10" como este domingo le puso Carlo Ancelotti en un nuevo sistema táctico.

"Hoy fue un gran partido, he jugado muy bien empezando como 10 y luego fui a la banda derecha. No sé si fue mi mejor partido, pero sí que jugué muy bien", dijo en Dazn. "Prefiero jugar de 10, pero depende del partido. Hoy empecé ahí y luego fui a la banda y salió de ahí mi gol. Puedo jugar donde el míster quiera", añadió.

Rodrygo celebró el cambio de rumbo tras jugar con la selección brasileña y volver dolorido. "Esta semana fue un poco dura para mí. Fue un golpe con la selección, pero estoy bien. Hoy no me molestó mucho y me voy a seguir tratando para ver si puedo estar al cien por cien en el siguiente partido", señaló.

"En los diez primeros minutos no lo hicimos muy bien, pero luego pude marcar y empezar a estar bien en el partido. Contento por la victoria y a nivel personal por haber jugado muy bien. A seguir así", sentenció.