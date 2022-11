Rodrygo: “Lo de Fali es una vergüenza; es agresión”

El futbolista brasileño ha criticado con dureza el puñetazo que ha recibido del central del Cádiz “No es un incidente. Lo ha hecho a propósito. Me ha mirado y me ha dado", ha recalcado el delantero

El brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, catalogó la acción del español Fali sobre él en el minuto 28 de partido como “una vergüenza” y “una agresión”, ya que, aseguró el central, lo hizo “a propósito”.

“No es un incidente. Lo ha hecho a propósito. Me ha mirado y me ha dado. Es una vergüenza. Él me dice que no ha hecho nada… no sé para qué está el VAR. Es una vergüenza, una agresión. Esto no cabe en el fútbol”, dijo Rodrygo en DAZN a la vez que negó con la cabeza al ver repetida la acción.

“Fue una victoria muy importante y difícil. Pudimos haber matado el partido, pero con el gol que sufrimos la parte final fue un poco difícil; pero lo importante son los tres puntos”, analizó sobre el encuentro que acabó con victoria 2-1.