El Madrid se va al Mundial pidiendo la hora

El gol de Militao fue lo único bueno de los blancos en un primer tiempo en el que Fali debió ver la roja Los de Ancelotti hicieron lo justo para sumar los tres puntos y frenar la sangría en LaLiga

El Santiago Bernabéu, en la jornada 14 y ante el Cádiz, recibió al equipo con una gran pancarta con el mensaje "lucha hasta el final". Y parece que se lo tomaron en serio ambos equipos porque el primer tiempo fue una oda a la cartulina amarilla. Cada falta, prácticamente, la merecía. Los blancos sumaron los tres puntos y ponen punto y final a la agonía de las últimas semanas previas al Mundial. Se van a Qatar pidiendo la hora, pero con una victoria que permite frenar la sangría en LaLiga.

FICHA TÉCNICA LALIGA SANTANDER MAD 2 ________________ 1 CAD ALINEACIONES REAL MADRID Courtois, Lucas Vázquez (Nacho, 88'), Militao, Alaba, Mendy, Tchouameni, Modric (Camavinga, 83'), Kroos, Fede Valverde, Rodrygo (Ceballos, 82') y Vinicius. CÁDIZ Ledesma, Isaac Carcelén, Fali, Juan Cala (José Mari, 73'), Pacha Espino, Rubén Alcáraz (Ocampo, 56'), Fede San Emeterio, Rubén Sobrino (Negredo, 78'), Alejo (Bongonda, 56') y Choco Lozano (Lucas Pérez, 72'). GOLES 1-0, Militao (40'). 2-0, Kroos (70'). 2-1, Lucas Pérez (81'). ÁRBITRO Soto Grado (riojano). T.A.: Militao (19'), Vinicius (29'), Alaba (37')/Fali (29'), Sobrino (44'), Alejo (55'). INCIDENCIAS Partido correspondiente a la jornada número 14 de LaLiga Santander disputado en el Santiago Bernabéu ante 53.190 espectadores.

Vinicius, siempre presente, cuando no se había jugado ni un minuto, recibió la 'caricia' de Alejo, que empezó a marcar territorio. El Cádiz salió con la misma receta, por lo menos en cuanto a intensidad, que el Rayo Vallecano. También Kroos sufrió el ímpetu de Alejo en el centro del campo. El objetivo era evidente: evitar que los de Ancelotti se sintieran cómodos y que el balón rodara entre los blancos con continuidad. Lo cierto es que supieron usar el nerviosismo latente en el ambiente madridista en su contra. Al conjunto local le costaba muchísimo centrarse en el juego y estaba más pendiente de los bolsillos del árbitro, pidiendo amarillas para cualquiera falta que imponer su mayor calidad. De hecho, el primer disparo con peligro (el balón rozó el larguero) fue del Pacha Espino desde fuera del área.

Militao abre la lata

La excitación de los futbolistas del Real Madrid era tan evidente que caían una y otra vez en la trampa 'callejera' del Cádiz. Vio la amarilla Militao por cortar una contra, la vio también Vinicius por irse a la guerra para defender a Rodrygo, que fue agredido por Fali, que debió ver la roja. Se jugó otra cartulina Lucas Vázquez con un codazo hacia atrás y no se la perdonó Soto Grande a Alaba cortando otra contra del Choco Lozano. El madrid necesitaba hundir la cabeza en un cubo lleno de cubitos de hielo para calmarse. Y lo encontró en forma de gol, la mejor medicina contra la ansiedad, a los cuarenta minutos. El Cádiz salía del área cuando Kroos puso un misil milimétrico a la cabeza de Militao. El brasileño, solo ante Ledesma, no falló. Antes del descanso, Sobrino aumentó la colección de amarillas por una entrada sobre Militao. El tanto había sido solo un paréntesis en un primer tiempo desagradable como un bocadillo de piedras.

El Madrid se centra

El gol sentó más o menos bien al Real Madrid y, tras el descanso, salió más relajado, menos pendiente del silbato, menos crispado. Una actitud que le sirvió para asentarse sobre el césped y ganar metros y minutos de posesión. El Cádiz sufría más, aunque tampoco es que a los de Sergio González les importe demasiado porque están acostumbrados a ello. De hecho, Rubén Sobrino, al que vio el Choco Lozano desmarcado, forzó a Courtois a enviar a córner en la que era la mejor ocasión visitante hasta el momento. La respuesta la dio Valverde en una contra comandada junto a Vinicius y Lucas Vázquez. Poco después, Alejo, que la había pedido con insistencia todo el partido, vio su ansiada amarilla.

El partido entró poco a poco en la rutina que se espera de un Real Madrid-Cádiz, con un conjunto blanco dominador, con el rival metido atrás, sacando cubos de agua como podía y pendiente de mantenerse con vida hasta el final. Misión imposible. Cada día no es domingo y así se lo hizo saber Toni Kroos a los amarillos con un trallazo 'made in Germany' ante el que Ledesma solo pudo que suspirar. El alemán puso el cerrojo al partido y a la competición de clubs para empezar a centrarse, ya de forma exclusiva, en el Mundial. Los gaditanos no tiraron la toalla, una opción no permitida en su situación, pero más por obligación que convicción.

De hecho, esperar el tercer gol blanco era una opción más realista y no llegó porque Modric falló el gol más sencillo de su carrera profesional, que es de las largas. Vinicius puso la moto, llegó al área y se la puso para empujar. Fuera. Increíble. Ancelotti maldijo el error en la banda cuando Lucas Pérez, que había entrado por el Choco, aprovechó con el tercer remate una llegada aislada para recortar diferencias. El Cádiz acabó hundiendo a su rival en el área y la tuvo el Pacha Espino para empatar en el descuento. Tocaba sufrir hasta el final. "Luchar hasta el final", como rezaba el tifo.