Rodrygo: "La Champions es una competición especial para mí"

El extremo brasileño explicó su forma de celebrar el primer gol: "Pensé en resbalar con la rodilla, pero tengo una inflamación y luego me vino a la cabeza mi ídolo, que es Cristiano" "En la primer parte hubo un rato en el que nos pudieron meter un gol, ahí estaba Courtois para salvarnos"

El extremo brasileño Rodrygo, autor de los dos goles que han permitido que el Real Madrid se impusiera por 0-2 ante el Chelsea en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, reconoció que la máxima competición europea se le da muy bien. Según afirmó, "no lo sé explicar. Siempre digo que es una competición especial para mí. Siempre que la he jugado he podido ayudar a mi equipo. Espero seguir así y marcar mucho más goles y asistencias y ganar más veces la Champions".

En declaraciones a 'Movistar+ Liga de Campeones', el delantero madridista explicó su celebración al marcar el 0-1 imitando a Cristiano Ronaldo. "Primero pensé en resbalar con la rodilla, pero tengo una pequeña inflamación y luego me vino a la cabeza mi ídolo, que es Cristiano, y lo hice".

El Real Madrid volverá a disputar unas semifinales de la Champions. Según dijo Rodrygo, "es un placer estar en el Real Madrid. Es el equipo mas grande del mundo y siempre tenemos la obligacion de llegar a semifinales, a la final y ganar. Está en nuestra cabeza desde que llegamos y tenemos que hacer buenos partidos. Desde que llegué siempre hemos llegado lejos y espero seguir así".

OCASIONES

El brasileño reconoció que "en la primer parte hubo un rato en el que nos pudieron meter un gol, ahí estaba Courtois para salvarnos y yo soy feliz de haber marcador dos goles. Ahora tenemos que pensar en las semifinales".

Militao no podrá estar en el partido de ida de las semifinales por acumulación de amonestaciones. Según comentó Rodrygo, "tenemos otros jugadores muy buenos que le pueden suplir. Aún no sabemos si las semifinales serán contra el Manchester City. La Champions es muy difícil y no podemos elegir adversario. Tenemos que estar listos para todos"