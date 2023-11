¡Pinchazo en el Bernabéu! Resiste el Rayo, resopla el Madrid y sonríe el Barça

El Madrid fue incapaz de marcar un solo gol y pinchó el día menos pensado en casa El empate deja al Barça a solo dos puntos y el Girona lidera la clasificación en solitario

La imagen de Bellingham tumbado en el suelo mirando el cielo con gestos de dolor silenció el Bernabéu. Fueron unos minutos de agobio, donde se temía lo peor, porque se tocaba el hombro y no se levantaba, pero todo quedó en un susto. El inglés se probó y siguió como si nada. Cuatro minutos, entre el nueve y el trece, donde el madridismo se imaginó un Madrid sin Bellingham y sintió vértigo.

Malos augurios para un Madrid que empezó el partido con un susto y lo terminó resoplando tras pinchar el día menos pensando. Enfrente tuvo un Rayo que resistió contra pronóstico y le echó un cable al Barça, que se queda a solo dos puntos de los blancos. La gran noticia, sin embargo, es que el Girona es líder en la jornada 12.

Un Rayo infranqueable

El conjunto de Francisco Rodríguez se limitó a hacer un ejercicio de supervivencia. Se esforzó tanto en taparse que nunca supo cómo desnudar al Madrid, pero logró su objetivo: el marcador no se movió.

Los blancos tuvieron un inicio fulgurante con un mano a mano de Valverde que no convirtió ante Dimitrievski. Con cuatro novedades en el once -Joselu, Modric, Fran García y Camavinga- y un Rayo que no tardó en replegarse. A la primera gran ocasión del encuentro le siguieron minutos intrascendentes, pero con detalles que ya avisaban de lo que se venía.

Todo nacía de la clarividencia de Modric y Camavinga, pero eran Vinicius y Bellingham los que estiraban el equipo. El brasileño rompiendo con velocidad en la banda izquierda. El inglés, encontrando soluciones entre líneas a base de zancada y golpeo. Más allá de sus números, Bellingham ya genera en los rivales de LaLiga la intimidación de las estrellas.

El primer aviso de Joselu

El Madrid ha encontrado en el ex del Espanyol un delantero consistente. Un ariete de envergadura pero con buen pie tanto para el remate como para ser un facilitador para sus compañeros. Suya fue la primera ocasión del Madrid en un córner tras peinar un balón y ver como el balón fregaba el larguero. Unos minutos más tarde aún tuvo más cerca el gol con un remate a bocajarro que salvó milagrosamente el portero del Rayo.

También Fran García a punto estuvo de estrenar el marcador con un zurdazo en la primera parte que se marchó fuera por muy poco. Los primeros 45 minutos acabaron con un oleaje de ocasiones del Madrid y los lujos de Bellingham. El inglés dejó clavado a Espino con un quiebro y su disparo fortísimo se marchó alto.

El guión no cambió en el arranque de la segunda parte. El Madrid fue a por la victoria y el Rayo se aplicó en la intendencia. Los primeros en probar suerte fueron Joselu y Valverde. El ariete, con un remate en plancha; el uruguayo con un disparo desde fuera del área marca de la casa.

Los blancos no encontraban soluciones y Bellingham no terminaba de estar cómodo con su hombro. El inglés se acercó varias veces al banquillo para probarse, pero Ancelotti lo mantuvo en el campo. El técnico se jugó 'la carta Rodrygo' para buscar el gol en la recta final del partido.

El brasileño tuvo una aparición fulgurante: su remate lamió el poste tras una asistencia delicada de Carvajal. De nuevo resistía el Rayo y el tiempo pasaba muy rápido para el Madrid. Los blancos necesitaban soluciones pero Ancelotti no reparó en Arda Güler, que se quedó en el banquillo. Una anécdota en el pinchazo de los blancos, que se quedaron por primera vez sin marcar. Resistió el Rayo, resopló el Madrid y sonríe el Barça.