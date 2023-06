La primera petición de Bellingham al Real Madrid

El Real Madrid quiere darle el número siete, uno de los más icónicos de la historia del club, a Jude Bellingham Tras el desastroso paso de Eden Hazard por el club madrileño, el Real Madrid quiere reforzar ese número en su elástica

El Real Madrid ha adquirido a uno de los grandes jóvenes talentos europeos, Jude Bellingham, procedente del Borussia Dortmund alemán. En Madrid ya se están haciendo los preparativos para la llegada del internacional inglés al combinado blanco, y uno de los temas de mayor interés es el dorsal, con el número 7 y el 22 como protagonistas.

Según informa AS, el Real Madrid quiere darle el número siete, uno de los más icónicos de la historia del club, a Jude Bellingham. Tras la marcha de Eden Hazard, el dorsal queda libre para cualquiera, y el Real Madrid quiere dárselo a Bellingham, aunque eso supondría que el joven de 19 años tendría que renunciar a llevar su amado dorsal número 22, que ya lució en Birmingham y en Dortmund.

Sin embargo, Antonio Rudiger tiene actualmente el dorsal número 22 en su posesión. Aunque cabe la posibilidad de que el alemán le ceda el número a Bellingham, si este exige su legendario número. Tras el desastroso paso de Eden Hazard por el club madrileño, el Real Madrid quiere reforzar el número siete, por eso quiere dárselo al Bellingham.

La historia tras el dorsal 22

"Jude me dijo que quería ser un número 10. Yo le contesté que podía ser un 22. Él me pregunto a qué me refería, y le dije: ‘Puedes ser un 4, un 8 y un 10. Alguien que lo haga todo", le dijo su entrenador en las categorías inferiores del Birmingham City. Momento que le marcó en su carrera deportiva. Por lo que no sería de extrañar que el internacional inglés quiera pedir el dorsal 22 de Rudiger.