¿Cuántos partidos le pueden caer a Bellingham por su expulsión en Mestalla?

Jude Bellingham fue expulsado al finalizar el partido por protestar el gol que no coincidió el colegiado Gil Manzano al entender que el partido había acabado. El inglés tuvo suerte porque la redacción del acta fue benévola y solo indica que el jugador se dirigió al árbitro chillando "it's a fucking goal". La expresión no es un insulto directo hacia el colegiado a pesar de la vehemencia de las protestas por lo que se le aplicaría una sanción baja.

Dijera o no esto Bellingham, los integrantes del cuerpo técnico del Madrid fueron listos y explicaron a Gil Manzano lo que había dicho el futbolista y lo que significaba para que lo incluyera en el acta. No puso nada más, por lo que se juzgará esta acción.

El Comité de Competición se regirá por el artículo 127, el cual habla de protestas al colegiado "siempre que no constituyan un acto más grave". En este caso, el jugador puede ser sancionado de dos partidos a un mes. Todos los precedentes de esta temporada han acabado con sanciones de dos partidos por este motivo.

El Madrid recurrirá con total seguridad la sanción aunque tiene pocos visos de prosperar, por lo que Bellingham se perdería el encuentro ante el Celta en el Bernabéu y ante Osasuna en Pamplona.