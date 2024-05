Modric desvela sus planes de futuro

"Yo siempre he dicho que me gustaría retirarme en el Real Madrid. Cuando he dicho que me gustaría retirarme en el Real Madrid es lo que de verdad quiero y pienso. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver ir poco a poco y ojalá pase esto. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ir poco a poco y ojalá pasé esto. Sería un sueño para mí retirarme en mi casa, en el club de mi vida y ojalá pase esto", apuntó Modric en El Partidazo de COPE.

Con estas palabras el mediocampista croata subrayó que, a diferencia de Kroos, todavía se ve jugando. Modric también explicó sus sensaciones sobre la decisión del alemán. "Cuando un jugador se despide siempre es una pena y más si es Toni, con quien llevo diez años en el club y con quien más he disfrutado jugar. Es triste pero es su decisión y hablando con él, está muy tranquilo y en paz con su decisión. Seguro que podía dar más, pero hay que respetarle".

Sin fecha de retirada

El croata, de momento, no quiero poner fecha a su retirada. "No te puedo decir hasta cuándo. Tengo que ir poco a poco. Como me siento ahora, tengo físico y fútbol para seguir en la élite, no tengo ninguna duda. Muchos hablan de la edad y molesta. Lo más importante es lo que haces en el campo y si ves que puedes estar físicamente bien... ¿por qué el Madrid es el mejor club del mundo?. Porque siempre juegan los mejores; nadie puede jugar por decreto".

Además deja entrever que ya no está tan incómodo con un rol más secundario. "Llevas toda la vida jugando de titular y como jugador muy importante, pero hay que afrontar otras situaciones y pelear, porque nunca me voy a rendir. Me tocó pelear y luchar más cuando me necesitaban y creo que lo he hecho bastante bien".