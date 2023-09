Mateu Lahoz se pronuncia sobre la polémica en el derbi madrileño y pone nota al colegiado

Tras dejar de arbitrar por decisión del CTA, el valenciano se estrenó como comentarista en COPE en un duelo marcado por la controversia Analizó y valoró en antena acciones como la falta a Jude Bellingham o el gol anulado a Camavinga

Tras dejar de arbitrar por decisión del CTA, Mateu Lahoz se estrenó como comentarista en COPE en un derbi marcado por la polémica arbitral, un plato fuerte para empezar. El valenciano analizó en antena las acciones de la controversia y puntuó al colegiado del duelo que acabó en victoria del Atlético contra el Real Madrid, Alberola Rojas.

"Cuando haya errores, los constataremos. Podemos hacer una función didáctica", apuntó Lahoz cuando se anunció su fichaje como comentarista. Y el escenario no pudo ser mejor para él para estrenarse.

Sobre la falta a Jude Bellingham en la jugada previa al primer gol de Morata, el valenciano argumentó que "podría haber sido pitada, pero yo en este tipo de jugadas me decanto por no señalarlas; no podemos dudar de la legalidad del gol, es una falta en una jugada gris, que es lo maravilloso del fútbol".

También valoró la anulación del gol de Camavinga que hubiese significado el empate del Madrid: "Alfredo, el primer asistente, lo ha solucionado en directo. La posición de Rüdiger en la acción de gol está en fuera de juego. Y no se puede pitar penalti por un agarrón cuando el jugador está en fuera de juego e interviene en la jugada, es algo que no tiene recorrido". Y concluyó: "Le pongo una nota altísima a Alberola Rojas.