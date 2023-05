La alineación del Real Madrid contra el Rayo... sin Vinicius

Carlo Ancelotti afrontará el derbi frente al conjunto de Andoni Iraola sin el brasileño pese al indulto Vini arrastra unas molestias musculares y podría descansar hasta la última jornada, en el duelo frente al Athletic Club

El Real Madrid afrontará este miércoles ante el Rayo Vallecano (Santiago Bernabéu, 19,30 horas) el antepenúltimo partido de La Liga 2022/23 sin Vinicius Jr, en su alineación pese a que a última hora de la noche del martes 23 el jugador brasileño recibió el indulto por parte del Comité de Competición y le retiraron la tarjeta roja que le mostraron en el Valencia-Real Madrid (1-0).

Vinicius estuvo ausente de la sesión preparatoria en la Ciudad Deportiva madridista en Valdebebas del martes y trabajó en el gimnasio debido a unas molestias musculares. En esos momentos, el brasileño estaba pendiente de la sanción que podía recibir y que se calculaba que podía ser de, al menos, tres partidos. Es decir, que Ancelotti ya preveía no alinear a Vini frente al Rayo, pasara lo que pasara. "Vinicius no ha perdido ninguna ilusión. Tiene un golpe y por eso no entrenó (con el grupo), pero hace vida normal. Estamos esperando a ver qué sanción le ponen", explicó el entrenador madridista, que en cualquier caso espera poder contar con él con toda seguridad para el último duelo de la Liga, en el Santiago Bernabéu contra el Athletic Club.

En todo caso, Ancelotti presentará un once inicial sin el ausente Vinicius pero con la mayoría de sus efectivos, para un encuentro en el que el Real Madrid (71 puntos) intentará recuperar la segunda plaza, hasta esta noche en poder del Atlético de Madrid (72 puntos) y que visita a un Espanyol en situación agónica.

Por su parte, el Rayo Vallecano se ha desinflado un tanto en la recta final de la temporada tras encadenar tres derrotas (4-0 con el Elche, 3-1 frente al Betis y 1-2 ante el Espanyol) y se ha descolgados de sus aspiraciones europeas (es undécimo con 46 puntos e intenta acabar séptimo). La única baja en el Rayo Vallecano es Mario Suárez, por sanción.

Las alineaciones del Real Madrid - Rayo Vallecano

Con estas premisas, las alineaciones probables de este Real Madrid - Rayo:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Valverde, Modric, Asensio, Benzema y Rodrygo.Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, Fran García; Valentín, Comseaña; Isi, Trejo, Álvaro; y Raúl de Tomás