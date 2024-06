El Real Madrid, la prioridad de futuro de Julián Álvarez

Erling Haaland es el delantero centro de referencia en el Manchester City. El jugador noruego es uno de los mejores del mundo y su presencia en el campo es inevitable dado a su nivel. Este año ha marcado 38 goles en todas las competiciones. Su 'suplente' más natural, Julián Álvarez, solo ha anotado 19 goles. Desde hace días, ya íbamos avisando que Julián Álvarez será uno de los nombres de este mercado de fichajes. PSG, Chelsea o Atlético de Madrid lo desean.

Pero según 'The Athletic', el jugador desearía ir al Real Madrid si acabase yéndose del Manchester City. El argentino preferiría al Real Madrid antes que cualquier otro, aunque su fichaje para los blancos no se dará en un futuro próximo. Álvarez tiene contrato con los de Guardiola hasta el 2028 y su futuro no se aclarará hasta después de la Copa América que jugará con Argentina.

Competencia en el City... y en Madrid

Si Álvarez quiere más importancia en su equipo dado a la sombra que le genera Haaland, el Madrid no es su mejor sitio. Vinicius, Mbappé, Rodrygo... sin contar a los Endrick, Joselu, Brahim o Arda Guler. Ancelotti tiene mucho donde elegir y Julián Álvarez tampoco sería un titular indiscutible en el Madrid si nadie se va. En el Atlético de Madrid podría tener más minutos, pero en las últimas horas parece ser que Doybyk y Atlético habrían llegado a un acuerdo.

Veremos como le va la Copa América al argentino. Luego ya se rebelará si se va o se queda en el City a la sombra de Haaland.