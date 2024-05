Un profesor de química sentencia: "Esto es lo que yo me estudiaría para la EBAU 2024"

La EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) está a la vuelta de la esquina y son muchos los jóvenes españoles que se van a enfrentar a ella en los próximos días. En la gran mayoría de las regiones españolas, estos exámenes serán entre el 4 y el 8 de junio, a excepción de Baleares que comienzan el 11 de junio.

Este proceso, antes conocido como Selectividad, consiste en tres días de exámenes que determinan la carrera universitaria a la que el alumno va a entrar.

Y es que para afrontar estos exámenes hay diversos trucos y estrategias que los alumnos utilizan para superar con éxito este trámite. Es por esto que las redes sociales se han llenado de tips para afrontar estos exámenes.

En la cuenta de TikTok 'Una Química para todos' @quimicapau, un profesor de química responde a una de las preguntas que más le hacen en su canal: ¿Qué temas descartarías tú para el examen de química?

Pablo responde que, como profesor de química éticamente no puede decir lo que no deberían de estudiarse. "Lo que sí puedo decirte es lo que yo me estudiaría principalmente y lo demás dejarlo como en segundo plano, no sé si nos estamos entendiendo *guiño guiño*", comienza diciendo Pablo.

Con su libro de química en mano comienza diciendo que los dos temas primeros, formulación inorgánica y formulación orgánica, ya deberían estar sabidos por lo que no va a profundizar mucho en ellos.

En el tema del átomo, "lo principal configuración electrónica". Además, ha lanzado una advertencia: "cuidado con los metales de transición". "Estoy teniendo un pálpito con "especies y sus electrónicas, dale un repasito".

Del siguiente tema, en enlace químico, dice que "dadle un repaso rápido a los tipos de geometría, que siempre son los mismos". "Termoquímica vuelve a entrar con mucha fuerza", expone.

"No sé si os habéis dado cuenta que al final os he engañado para estar repasando aquí todo el temario", termina diciendo entre risas Pablo.