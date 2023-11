Joselu: "Igual Piqué cree que la última Champions no será recordada porque es del Barça y tiene envidia"

Joselu repasó la actualidad en una entrevista en El Partidazo de COPE, donde respondió a Gerard Piqué, que aseguró en RAC1 que nadie se acordará de la última Champions del Madrid.

El delantero, que se encuentra concentrado con la selección, fue tajante: "Joder, si no se recuerda esa, no sé de cuál se va a acordar. Ya no solo por lo que pasó en los partidos anteriores, sino en la final.... Creo que es un título que no se va a olvidar nunca en la vida, pero no solo futbolísticamente sino por todo lo que pasó. No sé por qué lo dice. Igual es porque es del Barça y tiene envidia".

Joselu también se refirió a Lamine Yamal, que en los últimos días ha sido noticia por algún desencuentro con Lewandowski en el último partido liguero. Una situación que el polaco ya aclaró quitándole importancia. Joselu cree que Yamal tiene que recibir los cuidados propios de un jugador de 16 años.

"A Yamal hay que cuidarle mucho, es una joya que tiene nuestro país y tenemos que apoyarlo mucho y ayudarle en el día a día. No le hemos dicho nada. Suficiente habrá tenido el pobre ya. Es un chico fantástico y aquí lo que hacemos es arroparle porque creo que va a ser una pieza fundamental en la selección".

Al delantero también le preguntaron por los goles que puede hacer esta temporada y con qué cifras cree que acabará su compañero Bellingham este curso. "Yo siempre intento mejorar la temporada anterior. El año pasado metí 17 y ojalá este año pueda marcar 18. Si hago 18 goles, creo que es un número bastante bueno". ¿Bellingham? "Puede pasar de 22-23, fácil".