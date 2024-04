El gran error de Ceballos

La vida de Dani Ceballos pudo dar un vuelco radical este pasado verano. El jugador del Real Madrid terminaba contrato y tras seis temporadas sin haber cumplido las expectativas, parecía que lo más lógico era salir del conjunto blanco para volver a tener protagonismo, aunque Carlo Ancelotti insistió y consiguió que el utrerano renovase por dos temporadas más.

Cuarto jugador con menos minutos

Solo tres futbolistas de la primera plantilla del conjunto blanco han jugado menos minutos que Ceballos esta temporada. El primero de ellos, Courtois, que se lesionó en verano y recayó el mes pasado, no ha podido ni debutar. El segundo, Militao, otro caso similar al portero belga, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en la primera jornada de Liga y volvió a los terrenos de juego el pasado 31 de marzo ante el Athletic Club. Y tercero, Arda Güler. El turco no se ha asentado en el Madrid, entre las lesiones y la poca confianza de Ancelotti no ha conseguido brillar este curso.

Ceballos ha jugado un 8% de los minutos de la Liga esta temporada, en los últimos 10 partidos, tan solo ha participado en cuatro minutos, algo que según informa Relevo, ha hecho replantearse su futuro al ex del Betis. El futbolista no puede más y quiere salir del club, pero el Real Madrid no moverá un dedo, salvo ofertón. Uno de los equipos que parece que están interesados es el Atlético de Madrid.

Los blancos saben que a Luka Modric le queda poco y seguramente termine su gloriosa etapa este verano, además, Arda Güler podría salir cedido, por lo que no se quieren desprender de un jugador útil como Ceballos.

Volver a casa hubiese sido una opción

La temporada pasada en el entorno del Betis, se especuló mucho con la vuelta del andaluz, que terminaba contrato en Chamartín. La relación del jugador con la afición bética viene siendo de amor-odio desde que se marchó en 2017, pero finalmente se quedó en Madrid. El motivo principal por el cual Ceballos decidió quedarse en la capital fueron las promesas de Carlo Ancelotti, que se comprometió a darle un papel importante este curso. Algo que no ha pasado y ha hecho que el andaluz pierda la confianza en su entrenador.

Ceballos celebrando un gol cuando jugaba en el Betis / EFE/José Manuel Vida

Ceballos se convirtió en una de las grandes promesas españolas en 2017 y tanto Barça, como Madrid, se interesaron por él. Finalmente, el utrerano se decidió por el club blanco que lo fichó por 16,5 millones de euros. La salida del club enfadó a una afición que tenía al jugador como máximo referente en la plantilla.

Aunque el jugador nunca ha dejado de mostrar que sigue siendo bético. En numerosas ocasiones ha colgado tweets y posts en Instagram animando a su exequipo antes de partidos importantes. De hecho, en 2022 estuvo presente La Cartuja el día que el Betis levantó la Copa del Rey ante el Valencia.

Ceballos, junto a Dani Pérez, animando al Betis en la final de la Copa del Rey 2022 / @daniperez_8

Tras varios meses, la afición bética se llevó una decepción cuando Ceballos renovó con el Real Madrid este pasado verano. Ahora, con los pocos minutos que está disputando en el club blanco, la opción de haber vuelto a casa podría haber sido mejor opción.