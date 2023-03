El Chelsea, un viejo conocido para el Madrid en cuartos de final

El bombo volvió a reunir a los blancos con los ‘blue’ por tercer año consecutivo, con una eliminatoria ganada para cada equipo El equipo inglés no está haciendo su mejor temporada, es décimo en la Premier, cambió a Potter por Tuchel y fichó a Joao Felix

El Real Madrid se enfrentará al Chelsea en los cuartos de final de la Champions League. El bombo fue indulgente para los blancos dentro de lo que había, aunque jugará el primer partido en el Santiago Bernabéu rompiendo con la dinámica del año pasado en el que salvó las tres eliminatorias jugado los encuentros de vuelta en casa. El vigente campeón se jugará el pase ante un rival al que conoce de las dos últimas ediciones pasado, con una eliminatoria ganada para cada equipo. El Chelsea no está viviendo su mejor año, es décimo en la Premier League y se agarra a la Champions para salvar un curso que no está siendo brillante.

Los antecedentes los encontramos en las dos últimas temporadas. En la 20-21 los ingleses se cargaron a los españoles en las semifinales y ganaron el título, tras empatar 1-1 en el Bernabéu y ganar 2-0 en Stamford Bridge. También se cruzaron en los cuartos de final el año pasado, en la que los blancos pasaron tras superar a los ‘blue’ a domicilio 1-3 y sufrir en la vuelta tras ir perdiendo por 0-3 que les dejaba fuera. Empataron en el último minuto y ganaron la eliminatoria en la prórroga con un gol de Benzema. Al final, el Madrid también se proclamó campeón. Dos antecedentes interesantes, ya que pasó el que jugó el segundo partido en casa y al final cada equipo ganó el título.

EL MADRID, FAVORITO

El Real Madrid parte como favorito para meterse en semifinales, pero tendrá que volver a ser un bloque compacto para desactivar las fortalezas de los ingleses, que se centran en sus individualidades. El año pasado el factor campo no fue importante, cada equipo ganó a domicilio, aunque el Bernabéu acabó siendo clave para remontar aquel 0-3 que metía a los ingleses en semifinales a apenas tres minutos del final de la eliminatoria. También será importante cómo lleguen ambos equipos a los dos partidos que se jugarán dentro de tres semanas. La curiosidad es que ahora el Madrid tiene a Rudiger, que el año pasado fue el mejor defensa de los londinenses.

El equipo entrenado por Potter tiene una plantilla peligrosa, con individualidades destacables a la que llegó Joao Félix en invierno como refuerzo, aunque no acaban de encontrar el camino en la Premier. Pero este Chelsea no es el mismo de la temporada pasada pese a gastarse 600 millones en fichajes. Ha puesto a Graham Potter por Thomas Tuchel en el banquillo sin demasiado efecto, no acaban de reaccionar, aunque la trayectoria en Europa ilusiona a su afición. La principal novedad es que Potter ha apostado por una defensa de tres que ha dado más solidez al equipo, pero tampoco acaba de encontrar la forma de explotar un plantel poderosa con jugadores como Enzo Fernández, Joao Félix, Havertz, Kovacic, Kanté…