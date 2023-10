Carvajal: “Bellingham asume el papel de líder”

El lateral del Real Madrid "alucina" con el nivel exhibido por su compañero, asegurando que "ha caído de pie" También resaltó la importancia de saber "reponerse" tras la derrota en el derbi

El español Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid, destacó la madurez del inglés Jude Bellingham a pesar de tener 20 años y cómo ha sido capaz de asumir “el papel de líder”.

“Bellingham ha caído de pie. Nos está ayudando. Alucino. Tan joven, su primera temporada… es algo que difícilmente he visto antes. No es un chico que con 20 años digas que es un crío. Asume el papel de líder”, comentó en zona mixta.

Un Carvajal que analizó la goleada contra Osasuna (4-0) y el buen momento del Real Madrid, con cuatro victorias consecutivas tras la derrota en el derbi (3-1) frente al Atlético de Madrid.

“Lo importante ha sido abrir la lata en el primer tiempo. Ese gol ha hecho que la dinámica del partido fuera diferente, con ellos dejando más espacios”, señaló.

“Fue una derrota en un derbi que siempre duele, pero lo importante es reponerse. Es un día malo, pero solo tres puntos, y el equipo ha dado un paso al frente contra un rival que siempre pone las cosas difíciles”, continuó.

“Hay que aprender de los errores. Ese día hubo acciones puntuales en los que no estuvimos acertados. Son detalle, los hemos corregido, y ahora toca seguir”, añadió.

Un partido contra Osasuna en la que la única nota negativa fue el penalti fallado por el español Joselu Mato.

“El orden de lanzadores va un poco por nivel de confianza y sensaciones. Tenemos a muy buenos lanzadores. Mejor que Joselu lo haya fallado hoy y no en otro partido en el que nos juguemos más”, declaró.

Además, Carvajal quiso defender a su compañero, el brasileño Vinícius Junior, tras la portada del medio de comunicación Superdeporte que le acusaba de mentir en su declaración en el Juzgado en el caso de los insultos racistas recibidos contra el Valencia en Mestalla el pasado 21 de mayo.

“No hemos hablado con Vinícius de esto. La portada no me parece adecuada. Catalogar de mentiroso a Vinícius cuando se escucharon cánticos racistas… no hay que defender lo indefendible. Pero él está tranquilo y eso lo dejamos al margen”, señaló.

Por otro lado, Carvajal valoró su estado de forma. "Me encuentro muy bien. Con mucha confianza. Ahora puedo estar en uno de mis mejores momentos. Quitarte el gluten no es todo -bromeó-. Es trabajar bien, nutrición, descanso, a nivel psicológico… todo esto ayuda a rendir mejor”, apuntó.