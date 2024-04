Ancelotti: "El gol no era gol y el penalti es bastante claro".

Carlo Ancelotti se mostró feliz tras lograr la victoria in extremis frente al Barça. El técnico, en declaraciones a los medios oficiales del Real Madrid, destacó la importancia de los tres puntos sumados ante los azulgrana en una semana de enorme desgaste físico. El italiano se mostró favorable a todas las decisiones que adoptó Soto Grado.

El entrenador del Real Madrid se mostró extrañado ante la polémica generada por las decisiones del colegiado Soto Grado y resumió de forma muy particular las acciones criticadas por todo el barcelonismo. "Son situaciones que no veo polémicas. Para mí, el gol no es gol porque no se ve una imagen clara. Y en cuanto al penalti, he visto la jugada y parece bastante clara".

Liga encarrilada

El técnico del Real Madrid incidió en el equilibrio vivido sobre el césped del Santiago Bernabéu. "Ha sido un partido muy igualado contra un Barça fuerte, que lo ha dado todo para reabrir la liga. Por dos veces se han adelantado y hemos peleado hasta la última gota de enería que teníamos. Al final ha llegado el gol de Bellingham", sentenció.

El entrenador italiano, por primera vez, dejó entrever que la actual liga ya es virtualmente madridista. "Ha sido una victoria vital que deja la liga en muy buen posición".

Ancelotti reiteró en diversas ocasiones que "el equipo ha firmado una semana inolvidable. Estoy muy orgulloso del equipo después de ver cómo ha reaccionado en dos partidos tan exigentes. Estamos felices, bien posicionados, con buen ambiente y mucha ilusión por lograr algo grande".