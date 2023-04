Ancelotti: "Seguiré hasta que el Madrid me permita"

El técnico del Real Madrid quiere cumplir su contrato, que acaba el 30 de junio del 2024 No cree que el Barça tenga ventaja para la Copa por tener un día más de descanso

Carlo Ancelotti ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido de mañana contra el Valladolid (DAZN, 16.15). Lo ha hecho tras el largo parón de selecciones y con su equipo a doce puntos del Barça tras haber perdido el clásico (2-1).

El futuro del técnico italiano ha centrado buena parte de la rueda de prensa, después de que durante el parón hayan aparecido nombres de posibles sustitutos. "No me sorprenden los rumores. Y no me preocupan. Lo único que pienso es cumplir en este club mientras esté. Seguiré hasta que el Madrid me permita. Estamos muy bien, noto cariño. Mi entorno está tranquilo y yo, igual. Quedan dos meses y vamos a por títulos", ha dicho el entrenador blanco, que tiene contrato hasta el 30 de junio del 2024.

A Ancelotti se le ha relacionado en las últimas semanas con el banquillo de la selección de Brasil. El italiano sigue pensando en cumplir su contrato con el Real Madrid. "Me genera ilusión. Pero hay que respetar contratos y quiero cumplirlo. Cada uno puede opinar lo que quiera Pero la realidad es la que es. Y la acabo de decir: tengo contrato y quiero seguir. Luego, nadie conoce el futuro".

Ancelotti, en rueda de prensa | EFE

Ancelotti ha explicado que ya no piensa en retirarse tras el Real Madrid como había insinuado en alguna ocasión y dice que todos estos rumores y también los que surgen sobre los jugadores que tienen que renovar no influyen en el equipo. "Nosotros no hablamos de todo esto. Aquí hablamos del Valladolid, del Barcelona y del Chelsea".

EL BARÇA

Y después, dos preguntas relacionadas con el Barça. Xavi dijo que a Gavi se le trataría de otra manera si jugase en otro equipo. ¿Pasaría lo mismo si Vinicius jugase en otro equipo? "Si mi abuelo tuviese ruedas, sería un carro. Lo que hay que hacer es respetar a Gavi, a Vinicius y a todos los jugadores", ha dicho Ancelotti con risas en la sala de prensa.

Para acabar, si el Barça tiene ventaja para el miércoles por tener un día más de descanso. "No me molesta. Tenemos suficiente tiempo para recuperarnos. No creo que tengamos desventaja", ha acabado el técnico italiano.