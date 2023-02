Ancelotti: "Esta derrota duele mucho"

El italiano se marchó disgustado de Mallorca, donde los suyos no ofrecieron una buena imagen "Pedí que el penalti lo tirara Asensio porque Rodrygo había fallado uno (en el Mundial de Qatar) y podía afectarle", dijo

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, admitió que la derrota (1-0 con un autogol de Nacho Fernández) ante el Mallorca en el estadio Son Moix "duele mucho", sobre todo, por los 8 puntos de ventaja que le puede sacar el Barcelona si esta noche vence al Sevilla en el Nou Camp.

"Perder nos afecta, está claro, pero queda mucha Liga, puede pasar de todo y vamos a luchar hasta el final", aseguró Ancelotti, visiblemente molesto por las numerosas faltas cometidas por los mallorquinistas (29) y las "provocaciones" que a su juicio sufrió Vinícius Junior.

"Lo que está pasando no es culpa de Vinícius. Él juega al fútbol pero soporta provocaciones ante rivales y ambientes. Las faltas cuando se repiten una y otras vez son tarjetas amarillas. Pero salimos (al final de primer tiempo) con Vinicius y Ceballos amonestados y cero tarjetas para el Mallorca".

El técnico madridista también fue preguntado por el penalti fallado por Marco Asensio en la segunda parte.

"Yo elijo a los lanzadores", precisó. "El primero en la lista es Benzema, que no estaba; después Modric, Kroos, Rodrygo y Asensio. Pedí que lo tirara Asensio porque Rodrygo había fallado uno (en el Mundial de Qatar) y podía afectarle".

Con respecto al partido, Ancelotti dijo que había sido "·duro, difícil con muchas faltas e interrupciones". "Nosotros no lo hicimos mal, aunque el hecho de encajar el gol tan pronto nos afectó mucho. Ellos marcaron en la primera vez que entraban en el área. Ahora tenemos que pensar en el Mundial (de Clubes) al que llegamos con mucha ilusión", indicó.

El entrenador madridista también justificó el once que alineó en Mallorca, mermado por las bajas de Benzema, Courtois y Militao, entre otras."Toni alió tocado del partido ante el Valencia y era mejor evitar problemas. Luka había jugado un partido menos de 72 horas atrás y no quería arriesgarlo y Courtois tuvo un problema en el calentamiento y no podía jugar", remarcó Carlo Ancelotti.-