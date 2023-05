Ancelotti carga contra el árbitro: “No ha estado muy atento”

El técnico italiano se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo en el 1-1 de la ida en las semifinales de la Champions contra el City "Competimos, luchamos, tal vez merecido ganar. Fue un buen partido y nos vamos con buenas sensaciones", aseguró el entrenador del Real Madrid

Carlo Ancelotti acabó contento, a pesar del 1-1 cosechado por su equipo en el Santiago Bernabéu contra el Manchester City en el partido de ida de las semifinales de la Champions League. “Nos vamos con buenas sensaciones. Competimos, luchamos, tal vez merecido ganar. Fue un buen partido y nos vamos con buenas sensaciones. El resultado no nos premia, pero esta eliminatoria va a ser igualada hasta el último minuto”, aseguró el técnico italiano.

“Ellos tuvieron más balón los primeros 30 minutos′, pero eso no nos preocupaba, porque estábamos bien posicionados atrás y esperábamos para hacer una transición eficaz. En la segunda parte manejamos mejor la salida desde atrás... y pudimos ganar, pero las sensaciones son buenas”, ahondó Carletto sobre el desarrollo del partido.

Ancelotti alabó el trabajo de Rüdiger sobre Haaland: “Muy bueno. Es un jugador de gran experiencia y calidad. No era fácil y ha jugado muy bien. A veces tiene ganas de presionar cuando no hace falta, sobre todo a los medios. Porque tocan y tocan... pero lo importante es cerrar huecos entre líneas”.

Respecto a la polémica en el empate del City el entrenador del Real Madrid apuntó que "parecía fuera antes. Y la jugada anterior era un córner que no ha pitado. El árbitro no ha estado muy atento. Me ha sacado una tarjeta y le he dicho: 'sácale a los del campo, no a los de fuera'. Ya se me ha pasado el enfado, sí. Estoy contento, con ilusión para la vuelta”.

“La sensación de un buen resultado la tenemos ambos. Es una eliminatoria igualada... y ahora nos toca fuera de casa. No tendremos a la afición, pero sí dentro del corazón”, finalizó Ancelotti.