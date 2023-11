El 1x1 del Real Madrid ante el Cádiz

El Real Madrid cumplió con su deber y dormirá como líder de LaLiga EA Sports. Los blancos vencieron en Cádiz a los de Sergio González con un contundente 0-3, gracias al aporte de Rodrygo como goleador y asistente y al 11º tanto de Jude Bellingham.

Ancelotti tuvo que rotar su once debido a las lesiones. Vinicius y Camavinga volvieron lesionados de sus selecciones, y Brahim fue baja de última hora. Eso sí, celebró la titularidad de Rodrygo, en vilo hasta último momento por molestias. Y el brasileño resultó siendo la figura.

Estos son, 1x1, los puntajes de los jugadores del Real Madrid ante el Cádiz.

Viviendo otra vez como sus primeros años, Kroos volvió al pivote ante la plaga de lesiones blanca. No tuvo mayores contratiempos en la medular.

De una pelota que quitó el uruguayo llegó un gol del Madrid, mostrándose ahí como un arma positiva para los blancos. En ataque, su despliegue no llegó a tener premio.

7

Jude Bellingham,

Letal

No juega de delantero pero se comporta como uno. A pesar de no firmar el partido más brillante, la que tuvo el inglés la mandó a guardar con la zurda. Ya son once goles en doce partidos.