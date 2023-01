El 1x1 del Real Madrid ante el Cacereño

Los blancos se impusieron 0-1 al Cacereño gracias a un solitario tanto de Rodrygo que el madridista dedicó al fallecido Pelé Hazard, que fue titular, estuvo desastroso y se marchó sustituido en el minuto 68 por el canterano Álvaro Rodríguez

Un tanto del brasileño Rodrygo a los 69 minutos de juego dio este martes el triunfo al Real Madrid en su estreno en la Copa del Rey, y superó la ilusión del Cacereño, equipo de Segunda RFEF, en un césped en mal estado en el estadio Príncipe Felipe.

El Real Madrid derrotó por la mínima al Cacereño. Mejoró su imagen en el segundo tiempo tras ser dominado en el primero. La reacción se inició con un disparo de Marco Asensio de zurda, antes de la genialidad de Rodrygo con un gran gol que dedicó a Edson Arantes do Nascimento 'Pelé'. En el tramo final Ancelotti concedió unos minutos al canterano Álvaro Rodríguez, que saltó al campo por Asensio.

6

Andriy Lunin, portero

Copero

Poco más se le puede pedir a alguien que no juega nunca que no cometer errores de bulto. Sobre todo, si tu papel es desempeñar el de Courtois. Otro test superado por el joven meta ucraniano, al que si bien el Cacereño no exigió, tampoco puso nervioso nunca.