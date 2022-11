Al-Khelaïfi: "No vamos a vender el PSG... Pero por qué no un pequeño porcentaje del club"

El presidente del equipo francés admitió por primera vez que hay negociaciones para ampliar el accionariado El dirigente catarí se reafirma en el deseo de QSI de no vender el club, pero un accionista minoritario podría aterrizar en París

El diario L'Équipe reveló recientemente que un fondo de inversión estadounidense se ha posicionado para comprar un porcentaje del capital de Paris-Saint-Germain, entre el 10 y el 15%.

Y en TalkSport, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, reconoció por primera vez públicamente que eso podía suceder.

"La gente siempre habla del PSG, pensando que solo tenemos dinero para gastar. No es verdad. Pusimos setenta millones en el club. Hoy, vale más de 4 mil millones. Como dije, tenemos diferentes ofertas de recompra. Es un buen negocio, un trato fantástico. ¿Una oferta de adquisición de 4.000 millones de dólares?. Más de 4 mil millones, por supuesto. Pero no vamos a vender el club. Pero, ¿por qué no un pequeño porcentaje del club? Estamos pensando en diferentes ofertas en realidad. "No vamos a vender el PSG. Pero por qué no un pequeño porcentaje del club. Estamos considerando diferentes ofertas", declaró el dirigente catarí.

Con los últimos tres ejercicios en números rojos y las pérdidas que deberían continuar este año, QSI podría abrirse a la posibilidad de admitir a otro inversor para recomprar acciones de PSG, ahora valoradas en tres mil millones de euros según el último estudio del medio económico Forbes.

Para comprar entre el 10 y el 15% del club, por lo tanto, será necesario dejar alrededor de 300 millones de euros como mínimo, lo que necesariamente reduce el número de candidatos, incluso si varios de ellos analizan la situación cuidadosamente.