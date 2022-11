"El día de la remontada ante el PSG...": Las 10 frases de Luis Enrique

El seleccionador nacional ha vuelto a estar más de 45 minutos charlando con los espectadores en Twitch Ha hablado de su dieta, de qué equipo le gusta ver de la Liga, de a qué jugador ve como entrenador...

Tercer día de 'streams' de Luis Enrique. El seleccionador nacional español le está cogiendo el gusto a esto de ponerse los cascos y la cámara y hacer un monólogo ante sus seguidores de más de 45 minutos de duración. Con problemas técnicos para arrancar, como de costumbre, 'Lucho' ha charlado sobre podcasts, sobre las comidas, sobre el once que tiene pensado sacar ante Costa Rica, acerca de la rueda de prensa de Ferran Torres de este domingo por la mañana, etc.

Vamos a echar un vistazo a las frases más destacadas que ha dejado la conexión del técnico asturiano en 'Twitch'.

BALDE

"Le he visto muy bien, adaptado. Los compañeros también hacen que se sienta bien, además tiene varios amigos aquí. Los jugadores jóvenes que tenemos son bastante maduros".

FERRAN TORRES

"Primero tendría que saber qué ha dicho Ferran. Ahora me lo chivan. Pues sí, una relación profesional. Soy el entrenador, ellos los jugadores. Potencio sus virtudes, les genero confianza y ellos tienen que desarrollar sus cualidades".

¿MORATA LLEGA PARA COSTA RICA?

"Creo que para el miércoles los vamos a tener a disposición todos. No hay nada preocupante".

¿LES DEJA TOMAR ALCOHOL A LOS JUGADORES? ¿LE GUSTA EL CAFÉ?

"Prefiero una cerveza a una Coca-cola. El café activa pero yo ya nací activado".

"Es muy diferente ser entrenador a seleccionador, sobre todo en los tiempos de trabajo, estoy disfrutando esta etapa y espero que sea fructífera para todos".

¿CONTROLAN EL USO DEL MÓVIL?

"El uso del móvil es controlado, solo en los entrenamientos, charlas y en el comedor. En su tiempo libre, autobús y demás lo pueden usar".

¿HUBIERA PREFERIDO SER CICLISTA PROFESIONAL?

"El fútbol es mi pasión, mi vida. Me siento muy afortunado de haber sido futbolista. Entrenador también, pero qué suerte ser futbolista, cambiar partidos. El ciclismo me apasiona, pero nada como el fútbol".

¿A QUÉ JUGADOR VE COMO ENTRENADOR?

"¿No vale Busi? Esta me gusta. A Eric Garcia, seguro. Le gusta, está interesado por todo lo que es el fútbol. Koke, Carvajal... Es normal que a medida que pasan los años los más veteranos vayan tomando nota de lo que les interesa para su futuro".

LA DIETA

"Prefiero el Sushi antes que la Pizza, que no me gusta el queso, soy asturiano y no tiene ningún sentido, pero es así. Y hamburguesa... solo si la carne es buena".

¿CÓMO VIVIÓ LA REMONTADA DEL BARÇA ANTE EL PSG?

"De LaLiga, más allá de Barça y Madrid, del que más disfruto viendo es el Valencia de Gattuso. Me gusta verlo jugar, me gusta su energía, son competitivos... Luego el Betis de Pellegrini, ya sé que estáis enfadados porque no convoco a nadie...".

¿A QUÉ EQUIPO DE LA LIGA LE GUSTA VER MÁS?

"Oh... qué partido. Fue una alegría única, una sensación de plenitud total. Lástima que no lo rematamos, pero quedará siempre en nuestra memoria como un partido épico".