VI Gala Valores Deporte - Dani Olmo, Premio Valores Solidario

Es miembro de la Common Goal y contribuye con el 1 por ciento de su salario a un proyecto para devolver la estabilidad a las comunidades de Croacia También apoya un torneo de fútbol sala para prevenir la salud mental y organiza un campus en verano para luchar contra el cáncer infantil

Dani Olmo es miembro de Common Goal desde 2020, se unió antes de los cuartos de final de la Liga de Campeones de su equipo, el RB Leipzig, en agosto de ese año en plena pandemia del Covid-19.

A través de su contribución del 1 por ciento de su salario, el futbolista español apoya una Asociación de Proyectos Interculturales en Croacia que tiene como objetivo devolver la estabilidad a las comunidades post-conflicto.

“El fútbol puede ayudar en muchos sentidos. Yo creo que el fútbol tiene muchísima repercusión y nosotros como como futbolistas al final somos muy influyentes, aunque a veces no lo veamos o no lo pensamos”, dijo en el documental Come On Futbol de DAZB en colaboración con Common Goal. Dani añadió que “responsabilizándonos un poco, solo un poco y ayudas a muchísima gente y eso yo quería hacerlo en Croacia”.

Además, este verano ha apoyado un torneo de fútbol sala para prevenir la salud mental junto con el Consorci Sanitari de Terrasa. Se trata de una iniciativa para marcarle un gol a este problema y eliminar el estigma que sufren las personas con este tipo de dolencias.

También en casa

Es otro de los muchos momentos en los que Dani ha mostrado su sensibilidad hacia causas solidarias, de hecho el campus que celebra cada verano en su localidad natal también tiene un carácter altruista, en este caso para ayudar a los niños con cáncer, de la mano de la Fundación AFANOC donde este año batieron récord de recaudación. Un proyecto en el que está muy implicado.

Dani Olmo es un ejemplo social y también deportivo. Por ello, el actual seleccionador, Luis de la Fuente, le dio el brazalete de capitán en la selección sub-21 para que guiar a los jóvenes y ser un referente para ellos.