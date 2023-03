Rodri: "La Premier es una Champions interna"

El centrocampista del Manchester City equipara por su dureza y exigencia a la Liga inglesa con la Liga de campeones "En Inglaterra se respetan más las decisiones arbitrales. Es la única manera de seguir por el buen camino", asegura el madrileño

Rodrigo Hernández, jugador del Manchester City, hizo un repaso a la actualidad futbolística en "El Larguero" de la Cadena SER debido al primer parón de selecciones tras el Mundial, donde se producirá el debut de Luis de la Fuente como seleccionador español.

El centrocampista español sigue siendo un jugador básico tanto en el equipo de Guardiola como para Luis de la Fuente, todo un veterano con 26 años con un largo recorrido desde que jugara en el Villarreal y el Atlético.

Acostumbrado a jugar al máximo nivel, en su opinión, la Premier es casi tan exigente como la Champions: "La Premier es una competición tan dura y exigente que al final la equiparas con la Champions. Después de la eliminatoria con el Madrid que ganamos la Premier es como si ganas una Champions. La Premier es una Champions interna. Para mí es una Superliga y cada vez es más difícil".

Con respecto a la Premier y en comparación con la Liga española, observa otra diferencia: "A nivel mediático se respetan más las decisiones arbitrales. Es la única manera de seguir por el buen camino".Rodri puede hablar de Haaland con auténtico conocimiento de causa al verlo entrenar y jugar cada día, que sin embargo no estará ante España por una lesión: "Le he dicho que se vaya y que no hace falta que juegue. Ayer haría un trabajo de recuperación. Sentiría alguna molestia muscular. Para ellos es una baza importante y determinante. Está todo el día con el masajista. Se cuida. En el choque es roca pura. Mete una cantidad de goles impresionante. Es su primer año. Se está adaptando. Tiene margen de mejora. El talento que tiene le hace tener más de 40 goles y lo que queda de temporada".

El exjugador del Atlético no se atreve a compararlo con Messi y Cristiano: "Es una incógnita. Lo que han hecho estos dos es con regularidad. La mentalidad que tiene es la de ellos. Cuidarse, mejorar y aunque muchos no lo quieran está en el mejor sitio. Tiene margen de mejora todavía".

También es voz autorizada para hablar sobre Guardiola: "Cada año tiene más ganas. La presión te la pone la gente. Somos un club que está para pelearla e intentar creer paso a paso para mejorar".