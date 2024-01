El ocaso de Pogba: "Lo tenía todo para ser una superestrella"

Paul Pogba parece estar viviendo el ocaso final de su carrera. El centrocampista francés, una de las grandes promesas de estos últimos años, vive sus peores momentos como futbolista tras ser inhabilitado por dopaje. Con 30 años, nada parece indicar que el jugador pueda recuperar de nuevo el camino.

El francés se consolidó como una de las grandes 'joyas' de Europa en sus primeros años en la Juventus. Pogba apuntaba a ser uno de los mejores centrocampistas del mundo, aunque todo empezó a cambiar tras ganar el Mundial con Francia en 2018.

La conquista mundialista del centrocampista francés supususo un retroceso en las aspiraciones del jugador. Pogba, que destacaba por su exuberancia física así como su enorme calidad técnica, empezó a bajar drásticamente su elevado nivel desde que consiguiese ganar el torneo con su selección. Las cosas nunca volvieron a ser iguales para el jugador.

Graeme Souness, quien fuese jugador escocés, siempre ha seguido de cerca la carrera de Pogba. El legendario jugador del Liverpool ha reflexionado en TalkSPORT sobre la carrera del jugador francés cuando parecía estar destinado a ser uno de los mejores jugadores del mundo: “Lo peor que le pasó fue ganar un Mundial, porque podía darse la vuelta y decir: ‘Soy un ganador de un Mundial’. Creo que en ese momento fue él quien retrocedió”, admitió.

Souness lamenta que el jugador no haya podido explotar su enorme potencial: “Tenía todo para ser el mejor centrocampista del mundo. Vi a un joven que pasaba por emociones la mayor parte del tiempo y eso me frustró. Con ese físico y esa habilidad técnica, simplemente no tenía la actitud adecuada para convertirse en una superestrella”, afirma.

El jugador francés se encuentra temporalmente sancionado tras un caso de dopaje a principios de temporada. Pogba se enfrenta hasta a cuatro años de sanción por la fiscalía antidopaje, aunque deberá asistir primero a juicio para dar explicaciones. El ocaso de la carrera de un jugador que apuntaba al estrellato.