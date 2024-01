Ten Hag saca balones fuera

El Manchester United tiene un problema estructural. Desde la salida de Sir Alex Ferguson el club no tiene rumbo. Especialmente en el mercado de fichajes. En los últimos años se han dedicado a traer nombres, jugadores con cartel, pero no piezas que cubran necesidades, o que entren dentro de un proyecto con sentido. Y en eso, Erik ten Hag, también tiene parte de culpa.

Son muchos los futbolistas que no funcionaron -o no funcionan- en Old Trafford. Paul Pogba, Antony, Donny van de Beek, Harry Maguire, Romelu Lukaku, Jadon Sancho, Ángel di María, Rasmus Hojlund, Mason Mount, André Onana, Anthony Martial...

El técnico neerlandés aseguraba sobre dichas incorporaciones, que no salieron nada bien, que "es más fácil jugar en casi cualquier otro equipo del mundo que en el Manchester United porque la presión siempre es muy alta".

Sin embargo, el neerlandés se equivocó en algunas apuestas y no ha gestionado del todo bien algunos casos particulares. El primer ejemplo, el de Antony. Pidió un esfuerzo para ficharlo en 2022, costó 95 millones de euros, y su aportación ha sido prácticamente nula.

Antony, muy lejos de cumplir las expectativas con el Manchester United / Agencias

Le cuesta mucho tomar la decisión correcta cuando tiene el balón, no mejora las jugadas, no genera peligro, y los números indican que no tiene gol ni tampoco logra crear buenas situaciones para sus compañeros. Esta temporada no ha marcado ni ha asistido en 21 partidos.

Otro fracaso ha sido el de Donny van de Beek. Como el brasileño, el neerlandés estuvo bajo sus órdenes en el Ajax, pero recaló en el United antes de su llegada, en 2019. Costó 39 millones de euros, no logró adaptarse y ha salido cedido en este mercado de invierno al Eintracht de Frankfurt. Ha disputado 62 partidos con la camiseta del United (2 goles y 2 asistencias), con una cesión intrascendente en el Everton de por medio.

Van De Beek llegó al United en 2019 / EFE

André Onana y Mason Mount, que firmaron en el pasado mercado de verano por 50,2 y 64,2 millones de euros, respectivamente, tampoco han funcionado bien. Ninguno de los dos se ha adaptado y no han mejorado lo que el neerlandés tenía en plantilla el curso pasado. El primero ha portagonizado graves errores para un portero que defiende la portería de uno de los gigantes del fútbol ingles. El segundo no encaja táctiamente y ha registrado unas cifras muy discretas: una asistencia en 12 encuentros.

Más ejemplos son los de Jadon Sancho y Sergio Reguilón. El primero, gran apuesta del United en el mercado de verano de 2021 (85 millones de euros) está totalmente marginado y apunta a salir este mismo invierno rumbo a su antigua 'casa', el Borussia Dortmund.

Jadon Sancho ha respondido a las declaraciones de Ten Hag sobre su ausencia ante el Arsenal / EFE

En un movimiento poco inteligente, Ten Hag lo expuso ante la prensa destacando actitudes poco profesionales del jugador. Si su intención era sacárselo de encima, logró el efecto contrario, incluso afectando a su tasación en el mercado. Sobre el segundo, que llegó cedido el pasado verano, tomó la decisión de 'cortar' su vinculación tras escasos 12 partidos para mandarlo de vuelta al Tottenham.

Eliminados de la Champions League y sin opción a pelear en la Europa League (quedaron últimos en la fase de grupos por detrás del Bayern de Múnich, el Copenhague y el Galatasaray), los 'red devils' ocupan la octava plaza en la Premier League con 31 puntos, a ocho unidades de puestos Champions. En la FA Cup siguen vivos tras 'cargarse' al Wigan.