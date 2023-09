Paul Pogba: "El fútbol es cruel y la gente puede olvidarte..."

El futbolista francés concedió una entrevista íntima al medio Al-Jazeera Pogba habló sobre la tensión social que vive Francia y también se abrió sobre la salud mental

Paul Pogba, en una entrevista con el medio Al-Jazeera, manifestó sus opiniones sobre todo lo que está aconteciendo en Francia, país en el que han tenido lugar manifestaciones y revuelos sociales a causa del asesinato de un joven de 17 años a manos de la policía. También habló sobre su salud mental, afectada por unos episodios de extorsión el año pasado.

Nahel Merzouk fue abatido por un agente de la autoridad, un episodio que causó profundo malestar en el pueblo francés y se desataron oleadas de manifestaciones, algunas de ellas violentas y que iban más allá de la reivindicación.

Pogba habló sobre estos hechos y se mostró preocupado por la situación social en Francia: “No quiero que Francia estalle. No quiero tener que ver a toda la gente rompiendo coches de vecinos, tiendas y cosas así, porque eso no ayuda. Pero lo que ayudaría es la justicia”, declaró Pogba. “No creo que esté permitido disparar a alguien que está desarmado, dispararle en el corazón porque no tiene carné de conducir y porque se ha ido. ... ¿Y el policía deja de trabajar para la comisaría de la que es y ya está? Esto no está bien”

El centrocampista animó a detener los actos vandálicos pero exige responsabilidades a los cuerpos de policía. Además, también habló sobre el chantaje y extorsión que sufrió el año pasado a manos de una banda criminal, y que además, le causó estragos en su salud mental: “El fútbol es muy bonito, pero es cruel. La gente puede olvidarte. Puedes hacer algo grande y al día siguiente no eres nadie”, confesó.