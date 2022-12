¡Nkunku firma por el Chelsea!

Christopher Nkunku ya sería el nuevo fichaje del Chelsea El delantero francés será 'blue' a partir de julio de 2023

Christopher Nkunku se lesionó justo antes de la cita mundialista, en un entrenamiento con la selección y se perderá lo que resta de temporada. A pesar de ello, no todo son malas noticias, el futbolista francés ha llegado a un acuerdo con el Chelsea, por lo que próximamente empezará una nueva aventura.

Según informó Fabrizio Romano, Christopher Nkunku ya sería el nuevo fichaje del Chelsea, con "todos los documentos y contratos están firmados, está 100% cerrado".

Christopher Nkunku deal, signed and sealed — here we go now confirmed. All documents and contracts are also signed, it’s 100% closed. 🔵🤝🏻 #CFC



French striker can be considered new Chelses player, starting from July 2023. It’s all signed/sealed with RB Leipzig and player side. pic.twitter.com/u0gOytyM4U