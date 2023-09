Ni Mourinho ni Conte; Postecoglou salva el Tottenham de Daniel Levy

Los 'Spurs' no han perdido ningún partido en lo que llevan de liga y el presidente del Tottenham, Daniel Levy, da todo el crédito a Angel Posteglou Levy, que tenía ofertas para vender el club, confía en que bajo el mando del turco puedan lograr buenos resultados y, a pesar de que no lo iba a vender, este inicio de temporada puede reforzar su posición en el cargo

El presidente del Tottenham Hotspur, Daniel Levy, está muy contento con la decisión tomada de traer a Angel Postecoglou. Los 'Spurs' todavía no han perdido ningún partido de los cinco que llevan de liga y apuntan maneras para acabar la temporada en la parte alta de la tabla. El presidente confía plenamente en su equipo bajo el mando del griego.

Pero los 'Spurs' no siempre pasaron por buenos momentos. La temporada pasada quedaron en octava posición en la Premier, con diez victorias menos que el líder, y no lograron clasificarse para la Champions ni Europa. Y las anteriores no fueron mucho mejores... Probaron varias estrategias para volver a ser un equipo de 'élite', entre ellas, traer a entrenadores con un historial ganador, pero no funcionó.

Levy recordaba la época 'oscura' de Conte y Mourinho como entrenadores del Tottemham: “Son grandes entrenadores, pero quizás no adecuados para este club. Queremos jugar de una determinada manera y si esto significa que se necesita un poco más de tiempo para ganar, tal vez sea lo correcto. Necesitamos aprender de los errores y creo que tomamos la decisión correcta, volvimos a los orígenes”

“Pasé por un período donde casi ganamos, con Mauricio (Pochettino) pasamos por momentos muy, muy buenos. No llegamos, pero estuvimos muy cerca y tuvimos un cambio de estrategia. La estrategia fue traer a un entrenador acostumbrado a ganar títulos y lo hicimos dos veces", dijo Levy.

"Influyó la frustración de no ganar y la presión de algunos jugadores y de muchos aficionados para que ganemos, gastemos dinero, tengamos un gran entrenador, un gran nombre y por eso decidí cambiar de estrategia. Necesito aprender de mis errores”, confesó el presidente de la entidad inglesa", añadió.

El éxito de Postecoglou influye. Y es que Levy confirmó que en los últimos años ha rechazado propuestas de Oriente Medio, Extremo Oriente y América para vender el Tottenham. Estuvo en varias negociaciones de venta pero no fueron a mayores. Con este próspero inicio de liga, Levy podría alargar su presidencia.

No tengo un interés real en irme del Tottenham, pero mi deber es considerar lo que nos puedan proponer, porque no va sobre mí esto, va sobre lo que sería lo mejor para el club", dijo Levy.

Levy, que posee el 29,88 % de Enic, la empresa que tiene el 87 % del Tottenham, aseguró en una entrevista con Bloomberg que escucharía propuestas si fueran en beneficio de los 'Spurs' pero que de momento no planea irse del club.