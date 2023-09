Daniel Levy reitera que tienen una opción de compra sobre Kane

El dueño del Tottenham Hotspur aseguró que el delantero podria regresar al club inglés en caso de que quisiera volver a la Premier League "Todo lo que puedo decir es que si un día Harry quiere volver a la Premier y quiere volver al Tottenham, tendremos la oportunidad de traerle", aseguró

Daniel Levy, dueño del Tottenham Hotspur, reiteró que tienen una opción para volver a comprar a Harry Kane en caso de que el delantero quisiera volver a la Premier League. El mandatario del Tottenham confirmó el martes que el club tiene una opción de compra sobre el inglés, después de que este se marchara por 130 millones de euros al Bayern de Múnich, y en una entrevista con Bloomberg lo reiteró.

"Los detalles del contrato con el Bayern de Múnich tienen que ser confidenciales. Todo lo que puedo decir es que si un día Harry quiere volver a la Premier y quiere volver al Tottenham, tendremos la oportunidad de traerle", aseguró sobre Kane.

Sobre la decisión de Kane de marcharse del Tottenham este verano, Levy confirmó que el atacante quería quedarse, pero que, con un año restante en su contrato, no quería firmar uno nuevo, por lo que la mejor solución fue venderle.

"No me dijo que nunca firmaría un nuevo contrato, pero no lo iba a hacer este verano. Estábamos en una posición difícil, le quedaba un año de contrato y como club no podíamos vivir en un sueño de que firmaría uno nuevo. No teníamos garantía, vino el Bayern, se quería ir y llegamos a un acuerdo".