Martin Odegaard renueva con el Arsenal

El jugador noruego firma un contrato de larga duración hasta 2028 El centrocampista cumple su cuarta temporada en el equipo londinense, a donde llegó del Real Madrid en 2021

El noruego Martin Odegaard ha firmado un nuevo contrato con el Arsenal, según ha anunciado el club inglés a través de sus redes sociales. El club londinense no ha especificado el año hasta el que durará la vinculación, aunque todo parece indicar que será de larga duración y que se podría prolongar hasta 2028.

El centrocampista nacido en Noruega cumple su cuarta temporada en el club londinense, al que llegó cedido por el Real Madrid en enero de 2021. La temporada pasada se convirtió en el referente de la entidad y fue nombrado Jugador de la Temporada tras una campaña estelar en la que acumuló 15 goles en la Premier League.

En el Arsenal, desde el primer día, me sentí muy bien y esta es definitivamente mi casa ahora Martin Odegaard

Su estilo de juego, su visión e identificación con el club le han valido también para conseguir un puesto en el Equipo del Año de la PFA, además de nominaciones a los premios Jugador de la Temporada de la Premier League, Jugador Joven de la Temporada de la Premier League y Futbolista del Año de la FWA. También fue nombrado Jugador del Mes de la Premier League de noviembre/diciembre de 2022.

El jugador aseguró que renovar por el Arsenal era algo que era casi inevitable: "Firmar un nuevo contrato fue una decisión realmente fácil para mí por muchas razones. Principalmente lo que estamos haciendo ahora como club es especial y quiero ser parte de eso. Estoy muy emocionado por lo que vendrá aquí. He encontrado un lugar donde realmente puedo establecerme y llamar mi hogar. Mi historia tal vez sea un poco diferente, ya que me mudé a diferentes clubes desde que tenía 16 años. En el Arsenal, desde el primer día, me sentí muy bien y esta es definitivamente mi casa ahora. Sólo quiero dar las gracias a todos los que trabajan".