Mac Allister se queda en la Premier: el Chelsea, atento

El argentino ha hablado sobre su futuro y ha comentado que prefiere quedarse en Inglaterra El Chelsea es el mejor posicionado para hacerse con el Campeón del Mundo y la Juventus lo sigue de cerca

Todo apunta a que Alexis Mac Allister será uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de fichajes. El Campeón del Mundo con la Selección Argentina es el objetivo de grandes clubs en Europa y el Brighton lo tendrá muy difícil para retener al centrocampista el próximo verano.

Mac Allister llegó a Inglaterra hace cuatro temporadas procedente del fútbol argentino. El futbolista se afianzó en la Premier League tras unos inicios difíciles y el Mundial de Catar fue la consagración del futbolista que acabó siendo una pieza clave de la victoria de Argentina.

Todo parece indicar a que el futbolista saldrá del Brighton este verano y el argentino tiene claro su próximo destino: “La verdad no tengo un equipo en particular donde yo diga que se adaptan a mi forma de jugar. Si me preguntas, me gustaría que mi próximo paso fuera en la Premier League”, reconoció en declaraciones a TyC Sports.

El argentino está siendo sondeado por varios clubs en Europa. La Juventus o el Atlético suspiran por el argentino y podrían intentar su fichaje el próximo verano. Sin embargo, a pesar del enorme desembolso en fichajes realizado por el Chelsea este mercado de invierno, el conjunto 'blue' es el mejor posicionado para hacerse con el jugador.

De darse su fichaje, el Chelsea juntaría a Enzo Fernández y a Mac Allister en la medular al igual que sucede en la Selección Argentina. Por ahora, el jugador está centrado en acabar la temporada con el Brighton, que se sitúa octavo en la Premier muy cerca de los puestos de Europa.