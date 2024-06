El 'enigma Ducati' ya tiene fecha de resolución

Claudio Domenicali, CEO de Ducati, resolvió en el último Gran Premio de Catalunya de Moto GP uno de los grandes misterios del paddock en estas fechas, cuándo se sabrá quién será el compañero de Bagnaia en 2025.

Tras el triunfo de Pecco en Montmeló, el jefe de la firma italiana desvelaba los planes en 'As'. La pregunta era clara: ¿Cuándo se sabrá la decisión de Ducati sobre el compañero de Bagnaia en el box oficial el próximo año?, y Domenicali no tuvo reparos en señalarlo: "No será durante el Gran Premio de Mugello sino después de Mugello, y antes de la cita de Assen. Entre un gran premio y el otro".

Misterio resuelto. La felicidad en Ducati tras la victoria de Pecco en el trazado catalán ayudó quizás a solucionar uno de los enigmas que sobrevuelan Moto GP en este primer compás de la campaña.

Domenicali añadía que "este año ha ido muy bien en Catalunya. Es un circuito con poco agarre, en el que nuestra moto sufrió el año pasado, pero el equipo ha hecho un gran trabajo, las gomas han ayudado y los pilotos también"

El jefe de Ducati confía en su líder: "En Bagnaia he visto al campeón del mundo. Salió calmado y con confianza, sabiendo esperar para no consumir demasiado las gomas y luego ha sabido ser fuerte hasta el final. Hay que ser muy lúcido para hacer esto".

Ojo a sus palabras sobre el campeón de Cervera: "Marc ha hecho una carrera de locura. Todos dicen que en Moto GP no se adelanta, que es muy complicado superar a otros pilotos, pero Marc todavía no ha entendido ese discurso y no tiene problemas para adelantar y estuvo muy bien tanto el sábado como el domingo".

Para tomar esa decisión sobre el compañero de Pecco Bagnaia, Ducati analiza muchos factores: "El aspecto número uno es siempre el deportivo. Intentamos tomar la decisión que pensamos nos dé las mayores opciones de vencer. Ganar es lo más importante para nosotros y para lo que todos trabajamos en Ducati, así que es importante no sacrificar eso. Después, si dentro del máximo talento posible, además incluye un valor de marketing de más, mejor todavía".