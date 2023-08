"Me llamaron de Arabia con cifras increíbles... pero elegí con el corazón"

Di María eligió volver al Benfica en este mercado de fichajes tras finalizar contrato con el PSG El futbolista argentino habló con 'DSPORTS Radio' para explicar su decisión de volver al conjunto portugués

Ángel Di María eligió volver a casa en este mercado de fichajes. Tras finalizar contrato con el PSG, el futbolista argentino decidió fichar por el Benfica, equipo en el que dio el gran salto al fútbol europeo en el año 2007.

El 'fideo' tuvo varias ofertas, entre ellas una propuesta de Arabia Saudí, pero decidió por seguir compitiendo al máximo nivel en Europa.

El polivalente jugador 'albiceleste' ha tenido un muy buen inicio con el Benfica, ganando el título de la Supercopa portuguesa donde precisamente fue uno de los goleadores.

Después de sus primeros partidos con el conjunto 'luso', Di María habló con 'DSPORTS Radio' para explicar su decisión de volver al Benfica.

"Tuve muchas conversaciones, los números que manejan ellos son increíbles... Pero elegí con el corazón sinceramente. Quería que mi familia siga siendo feliz en Europa y no irme a un lugar donde capaz no la pasaba bien", explicó el jugador argentino.

Así, Di María añadió que "uno ve todas esas cosas que salen: que la plata y que te dan la vida... Pero sé por otro lado que vivir ahí no es nada fácil. Tengo gente cercana que me lo dijo. Uno capaz está ganando lo que podría haber ganado en cinco carreras, pero no. Sí hablé por respeto con la gente de Arabia, pero quedó ahí".

De esta manera, Di María ha sido uno de los jugadores que no han caído en la tentación del dinero de Arabia Saudí y ha decidido con el corazón en su carrera futbolística.