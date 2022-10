Kane alaba a Haaland: "Ha tenido un arranque fantástico"

El delantero inglés ha hablado sobre el rendimiento de Haaland nada más llegar a la Premier Haaland suma 20 goles en 13 partidos con el Manchester City

Erling Haaland sigue dando que hablar. El delantero noruego ha asombrado a todos por su capacidad para adaptarse a una liga tan competitiva como la Premier. Y es que va a ritmo de batir muchos récords.

Dentro de todos los elogios que está recibiendo el jugador se ha querido sumar Harry Kane, delantero del Tottenham Hotspur, que atendió a los medios de comunicación antes de enfrentarse al Eintracht de Frankfurt este miércoles en la Liga de Campeones. "Ha tenido un fantástico inicio de temporada, tiene mucho mérito. La gente está hablando mucho sobre Haaland y es lo normal, pero queda mucho y solo me concentro en mí". El inglés lleva 8 goles en liga, por 15 de Haaland. Ahora mismo parece imposible alcanzar el ritmo goleador del noruego, pero Kane promete dar "guerra" en la carrera por la bota de oro de la Premier.

A pesar de estas palabras, el artillero inglés ha asegurado que no piensa en otra cosa que en la importancia del partido de Champions del miércoles. "No soy una persona a la que le gusta hablar o pensar sobre otros jugadores. Es un momento clave de la fase de grupos y es un partido importante. Yo quiero marcar en cada partido y siempre intento lo máximo para ayudar al equipo". Con el Tottenham segundo de grupo empatado con el Eintracht, Kane sabe que es un buen momento para estrenar su cuenta goleadora esta temporada en la Champions League. "Me apena no haber marcado aún, pero espero poder cambiar eso este miércoles". Una victoria acercaría a los ingleses a los octavos de final.