El juicio tras la investigación al Manchester City ya tiene fecha

El conjunto 'cityzen' se enfrenta a un total de 115 irregularidades financieras en una investigación que arrancó en 2018 El veredicto puede conocerse en el verano de 2025, según informa el 'Daily Mail'

Una peligrosa espada de Damocles pende sobre el Manchester City de Pep Guardiola, y más tras el reciente castigo de diez puntos al Everton.

Las irregularidades financieras son investigadas con lupa por la Premier League, y tras el reciente castigo impuesto a los 'Toffees' de Goodison, ahora es el City el que está bajo los focos.

Los azules de Manchester fueron acusados el pasado mes de febrero de 115 presuntas infracciones financieras, y según el 'Daily Mail' su juicio puede producirse antes que el del Chelsea, el otro grande investigado.

Así, el diario inglés señala que “la Premier League y el Manchester City han acordado la fecha en la que se enfrentarán ante un tribunal independiente, en el que puede ser el juicio más importante de la historia de la liga. La fecha está prevista inicialmente para finales de otoño del año 2024. Se cree que la conclusión podría no producirse hasta el final de la próxima temporada (2024-2025), que es cuando expira el actual contrato del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola”.

Tal y como apuntaron los expertos, la resolución del caso llevaría bastante tiempo, como mínimo entre uno y dos años. Primero la Premier League debe completar su investigación, que pasa posteriormente a manos de una Comisión reguladora independiente, la encargada de revisar toda la documentación pertinente y, en caso de que se demuestren los cargos que se le imputen al Manchester City, decidir la sanción.

El reciente caso del Everton sienta jurisprudencia al respecto, aunque el City podría prorrogar al máximo la decisión final de la Comisión independiente. Si alguna de las partes considera que el resultado final no es aceptable, “sería difícil imaginar un mundo en el que no recurrieran”. Eso sí, los 'cityzens' no podrían recurrir una hipotética sanción al TAS, pero sí ante un Panel Judicial de Apelación.

Cabe destacar la mención del Daily Mail a la conclusión del contrato de Pep Guardiola. El catalán, que ha insistido en que “somos inocentes hasta que se demuestre nuestra culpabilidad”, renovó su contrato en noviembre de 2022 hasta el próximo 30 de junio de 2025. Recientemente Pep declaró que "hay más posibilidades de quedarme si estamos en League One -por la sanción hipotética- que si estuviéramos en la Champions League”.